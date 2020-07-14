عاجل | تشكيلة تشيلسي الأساسية أمام نوريتش سيتي في الدوري الانجليزي “عودة جيرو وغياب كانتي”

أعلن “فرانك لامبارد” تشكيلة تشيلسي الاساسية التي سيخوض بها مباراة نوريتش سيتي مساء اليوم الثلاثاء في إطار الجولة الـ 36 من الدوري الانجليزي “البريميرليج”.

وقرر فرانك لامبارد عدم المخاطرة كما حدث في مباراة “شيفيلد يونايتد” الكارثية، وقرر إشراك المهاجم الدولي الفرنسي “أوليفييه جيرو” على حساب “تامي أبراهام” البعيد تمامًا عن مستواه المعهود خلال الفترة الماضية.

واستمر غياب لاعب المحور “نجولو كانتي” عن تشكيلة تشيلسي بسبب الإصابة، وسيشارك اللاعب الايطالي”جورجينهو” بديلاً عنه، وبجواره كل من لوفتس تشيك وماتيو كوفاسيتش.

كما جدد فرانك لامبارد الثقة في حارس المرمى “كيبا أريزابالاجا” على الرغم من ارتكابه اخطاء فادحة كلفت تشيلسي الكثير خاصة بعد العودة من التوقف.

والتالي تشكيلة تشيلسي:

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كيبا أريزابالاجا

سيزار أزبيلكويتا – أنطونيو روديجير – كورت زوما – ماركوس ألونسو

لوفتس تشيك – جورجينهو – ماتيو كوفاسيتش

ويليان بورجيس – أوليفييه جيرو – كريستيان بوليسيتش

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