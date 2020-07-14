بث مباشر | شاهد تشيلسي ونوريتش سيتي في الدوري الانجليزي

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر فيديو لمباراة “تشيلسي ونوريتش سيتي” ضمن أهم مباريات اليوم الثلاثاء 14-7- 2020 في افتتاح مباريات الجولة الـ 36، بالدوري الإنجليزي “البريميرليج”.

تُنقل مباراة “تشيلسي ونوريتش سيتي” على قناة بي إن سبورتس 2، بصوت المعلق الجزائري “حفيظ دراجي”، كما تُنقل على قناة بي إن سبورتس 1، وسكاي سبورت أونو الإيطالية.

تنطلق المباراة في تمام الساعة 19:15 بتوقيت جرينتش، 21:15 بتوقيت مصر، 22:15 بتوقيت السعودية، على ملعب تشيلسي “ستامفورد بريدج“ بمدينة لندن.

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يحتل “تشيلسي” المركز الثالث بجدول الترتيب برصيد 60 نقطة، وسيسعى إلى تحقيق الفوز من اجل مواصلة الحفاظ على المركز المؤهل إلى بطولة دوري أبطال أوروبا، إذ يواجه منافسة شرسة من “ليستر سيتي ومانشستر يونايتد” حيث يحتل الأول المركز الرابع برصيد 59 نقطة، وبنفس عدد النقاط يحتل الثاني المركز الخامس.

في المقابل سيسعى “نوريتش سيتي” الذي هبط بشكل رسمي إلى دوري الدرجة الأولى “التشامبيونشيب”، إلى ترك اثرًا طيبًا لجماهير مانشستر يونايتد وليستر سيتي عن طريق تعطيل فريق “تشيلسي” سواء بالتعادل معه او الفوز عليه.

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