بث مباشر | مشاهدة مباراة تشيلسي ونوريتش سيتي في الدوري الانجليزي

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة “تشيلسي ونوريتش سيتي” ضمن أهم مباريات اليوم الثلاثاء 14 يوليو 2020 في افتتاح مباريات الجولة الـ 36، بالدوري الإنجليزي الممتاز.

تنقل مباراة “تشيلسي ونوريتش سيتي” على قناة بي إن سبورتس 2، بصوت المعلق الجزائري “حفيظ دراجي”، كما تنقل على قناة بي إن سبورتس 1، وسكاي سبورت أونو الإيطالية.

تنطلق المباراة في تمام الساعة 19:15 بتوقيت جرينتش، 21:15 بتوقيت مصر، 22:15 بتوقيت السعودية، على ملعب تشيلسي “ستامفورد بريدج“.

يحتل “تشيلسي” المركز الثالث بجدول الترتيب برصيد 60 نقطة، وسيسعى إلى تحقيق الفوز من اجل مواصلة الحفاظ على المركز المؤهل إلى بطولة دوري أبطال أوروبا، إذ يواجه منافسة شرسة من “ليستر سيتي ومانشستر يونايتد” حيث يحتل الأول المركز الرابع برصيد 59 نقطة، وبنفس عدد النقاط يحتل الثاني المركز الخامس.

في المقابل سيسعى “نوريتش سيتي” الذي هبط بشكل رسمي إلى دوري الدرجة الأولى “التشامبيونشيب”، إلى ترك اثرًا طيبًا لجماهير مانشستر يونايتد وليستر سيتي عن طريق تعطيل فريق “تشيلسي” سواء بالتعادل معه او الفوز عليه.

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وانتهت اخر مواجهة بين “تشيلسي ونوريتش سيتي” في البريميرليج بفوز البلوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت على ملعب “كارو رود” يوم 24 أغسطس 2019.

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تشيلسي 1-0 نوريتش سيتي

????️ملعب ستامفورد بريدج (لندن)

????الدوري الانجليزي (الجولة الـ 36)

⌚جارية الآن – الشوط الثاني

بث مباشر مكتوب “لحظة بلحظة”

اهلاً ومرحبًا بكم في هذا البث المباشر لمباراة تشيلسي ونوريتش سيتي في افتتاح الجولة الـ 36 بالدوري الانجليزي الممتاز.

ينقل لكم احداث المباراة لحظة بلحظة “مهاب زايد” من مركز البث المباشر لموقع الخليج 365.

نرجو من حضراتكم تحديث هذه الصفحة كل دقيقة للتعرف على تفاصيل المباراة أول بأول.

أجرى “فرانك لامبارد” 5 تعديلات على تشكيلة الفريق التي بدأت مباراة شيفيلد يونايتد الماضية والتي خسرها بثلاثية نظيفة.

???? تشكيلة تشيلسي: كيبا أريزابالاجا – سيزار أزبيلكويتا – أنطونيو روديجير – كورت زوما – ماركوس ألونسو – لوفتس تشيك – جورجينهو – ماتيو كوفاسيتش – ويليان بورجيس – أوليفييه جيرو – كريستيان بوليسيتش.

كيبا أريزابالاجا – سيزار أزبيلكويتا – أنطونيو روديجير – كورت زوما – ماركوس ألونسو – لوفتس تشيك – جورجينهو – ماتيو كوفاسيتش – ويليان بورجيس – أوليفييه جيرو – كريستيان بوليسيتش. ???? تشكيلة نوريتش سيتي: تيم كرول – ماكس ارونز – بين جودفري – تيم كلوس – لوريس – ألكساندر تيتيي – اونيل هيرنانديز – كيني مكلين – لوكاس روب – تود كانتويل – جوسيب درميتش.

“1???? بداية الشوط الاول..

“5 مرور اول خمس دقائق وسط سيطرة واضحة من تشيلسي ولكن دون اي تسديدة على مرمى تيم كرول.

“10 مازال البلوز يحاول تهديد مرمى نوريتش ولكن دفاعهم منظم كما ينبغي.

“12 لاعب تشيلسي الجديد الدولي المغربي “حكيم زياش” حاضر في مدرجات ملعب المباراة.

“18 نوريتش سيتي يحاول الخروج من مناطقه الآن لتهديد مرمى تشيلسي.

“19 جيرو يضيع فرصة سهلة للتسجيل.. استلم تمريرة جورجينهو ببراعة وحاول تسديد الكرة على الطائر ولكن فشل في تنفيذها بدقة لتصل سهلة في يد تيم كرول.

“23 دقيقة راحة للاعبين “الكولينج بريك”..

“26 اول فرصة حقيقية لتشيلسي.. ماركوس ألونسو يرسل عرضية أرضية لبوليسيتش الذي سددها بقوة في الشباك الخارجية لتيم كرول!

“29 أولييفيه جيرو يضيع فرصة اخرى سانحة للتسجيل بطريقة غريبة، سدد الكرة بقدمها اليمنى في قدمه اليسرى لتخرج إلى ضربة مرمى.

“34 اووووووووه.. كرة ولا أروع من أزبيلكويتا الذي قابل عرضية ويليان من الركنية على الزاوية القريبة وحولها برأسه إلى الزاوية البعيدة ولكن تشيك فشل في وضعها في المرمى.

“36 أخطر فرصة في المباراة حتى الآن.. كريستيان بوليسيتش يروض كرة باليمنى ويسدد باليسرى قوووية من داخل منطقة الجزاء ولكن تيم كرول يبعدها بروعة إلى الركنية.

“38 ألونسو يسدد كرة بشكل سيء للغاية من خارج منطقة الجزاء، ولكن الحكم يشير إلى احتساب ركنية بعدما لمست قدم مدافع نوريتش.

“42 حتى هذه اللحظات تشيلسي الحالي هو امتداد لتشيلسي مباراة شيفيلد يونايتد! اداء سيء للغاية، الفريق عاجز عن إيجاد الحلول.

“45 حكم المباراة يضيف 3 دقائق كوقت محتسب بدلاً من الضائع.

“45+2⚽جووووووووووووووووووووووول اخيرًا أوليفييه جيرو يسجل هدف التقدم لصالح تشيلسي من رأسية رائعة بعد عرضية مثالية من بوليسيتش من الجهة اليسرى.

“45+3 صافرة نهاية الشوط الاول بتقدم تشيلسي بهدف نظيف احرزه جيرو.

استراحة قصيرة ونعود لكم من جديد مع بداية الشوط الثاني.

“45????بداية الشوط الثاني..

“51 اول فرصة خطيرة لتشيلسي في الشوط الثاني عن طريق ويليان.

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