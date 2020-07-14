برشلونة يكشف عن قميصه الجديد

كشف نادي برشلونة عن قميصه الجديد للموسم المقبل 2020، 2021. ويتميز القميصُ الأساسي لبرشلونة، بألوَانِه التقليديةِ التي تَجمع بين اللونين الأحمر والأزرق.



ويَعُود برشلونة للخُطُوط الطولِية، مع وُجُود خُطوطٍ رَفيعة باللون الأصفر. بعدما ابتَعَد بشكلٍ وَاضح عنها في القميص الخاص بالموسم الحالي.



وظَهَرَ العديدُ من نُجوم النادي الكتالوني على رأسهم " ليونيل ميسي" و"أنطوان غرييزمان" و"جيرارد بيكيه" في جَلسةِ التَصوير الرسمية، للكشف عن الزِيِ الأساسي للبارسا.

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