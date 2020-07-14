رياضة | أولمبياكوس يقترب من ضم كوكا نهائيا

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 14 يوليو 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر أولمبياكوس يقترب من ضم كوكا نهائيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب المهاجم الدولي المصري أحمد حسن كوكا المعار هذا الموسم من صفوف نادى سبورتينج براجا البرتغالي إلى نظيره نادى أولمبياكوس اليوناني من الإنتقال نهائيا لصفوف النادى اليوناني هذا الصيف.

وذكرت تقارير برتغالية ويونانية أن إدارة نادى أولمبياكوس تسعي لضم المهاجم المصري هذا الموسم نهائيا من صفوف نادى سبورتينج براجا البرتغالي بعد أن نجح كوكا فى التألق بقوة هذا الموسم مع الفريق ببطولة الدوري اليوناني الممتاز.

وأضافت التقارير أن إدارة النادى اليوناني سوف تجتمع هذا الأسبوع رفقة وكلاء كوكا ومسؤولي النادى البرتغالي لحسم الصفقة نهائيا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

يذكر أن كوكا قد تألق بقوة مع نادى أولمبياكوس بعد أن انضم له خلال فترة الإنتقالات الشتوية الماضية لمدة 6 شهور على سبيل الإعارة حيث حقق معهم لقب الدوري اليوناني الممتاز.