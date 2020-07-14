رياضة | عاجل - الزمالك يقترب من ضم نجم الأهلي.. تعرف على التفاصيل

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 14 يوليو 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر عاجل - الزمالك يقترب من ضم نجم الأهلي.. تعرف على التفاصيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بات نادي الزمالك قريبًا من الحصول على خدمات مهند الصباغ، نجم الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي خلال الفترة المقبلة.

وأظهر الزمالك اهتمام كبير بضم مهند الصباغ نجم فريق الأهلي لكرة السلة السابق في الصيف المقبل لتدعيم صفوف الفريق.

ويريد الزمالك ضم الصباغ في الصيف لتدعيم صفوف الفريق بلاعب مميز مثله استعدادا لخوض البطولات الفترة المقبلة نظرا لخبرته الكبيرة في البطولات الإفريقية والمحلية.

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وبدأ الزمالك بالفعل التفاوض مع مهند الصباغ خلال الساعات القليلة الماضية والطرفان أصبحا قرييبان من التوصل إلى اتفاق نهائي، بعدما أبدي اللاعب ترحيبه بالانضمام إلى صفوف الفريق الأبيض.

ويعتبر مهند الصباغ حاليًا لاعب حر بعد انتهاء عقده مع نادي الجزيرة ويحق له التوقيع إلى أي نادي يريده مجانا في الصيف المقبل.

ولعب الصباغ في صفوف العديد من الأندية الكبيرة في مصر مثل نادي الاتحاد السكندري والذي كان بدايته بداخله والأهلي والجزيرة.