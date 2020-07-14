رياضة | فايلر يحسم مصير نجم الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 14 يوليو 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر فايلر يحسم مصير نجم الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
حسم النادي الأهلي مصير محمد شريف نجم الفريق والمعار إلى صفوف نادي إنبي بشأن العروض التي تلقاها خلال الفترة الماضية.
وتلقى محمد شريف العديد من العروض من الدوري المصري وبعض أندية الخليج لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
ونفى مسئولو القلعة الحمراء كل الأنباء المنتشرة بشأن محمد شريف مؤكدين أن اللاعب لم يتلقى أي عروض لضمه في الفترة الماضية.
وكان السويسري رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأحمر قد طالب بعودة محمد شريف للفريق في نهاية الموسم الجاري عقب انتهاء إعارته مع نادي إنبي بعد المستوى المميز الذي ظهر به.
وتنتهي إعارة محمد شريف مع نادي إنبي بشكل رسمي بنهاية الموسم الجاري وكان النادي البترولي قد أظهر رغبة في تجديد إعارة اللاعب لمدة موسم أخر ولكن الأهلي قام بتأجيل حسم مصيره حتى يتم الانتهاء من أزمة فيروس كورونا.