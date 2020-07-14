رياضة | لامبارد يعلن تشكيل تشيلسي لمواجهة نوريتش سيتي بالبريميرليج

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 14 يوليو 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر لامبارد يعلن تشكيل تشيلسي لمواجهة نوريتش سيتي بالبريميرليج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن فرانك لامبارد المدير الفني لنادي تشيلسي عن تشكيل فريقه الرسمي الذي سيواجه نظيره فريق نوريتش سيتي بعد قليل ضمن منافسات الجولة السادسة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين فى تمام الساعة التاسعة والربع مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب ستانفورد بريدج الدولي بالعاصمة الإنجليزية لندن.

وجاءت تشكيلة تشيلسي الرسمية كالتالي:

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حراسة المرمي: كيبا.

خط الدفاع: كويتا، زوما، روديجير، الونسو.

خط الوسط: كوفيتش، تشيك، جورجينهو.

خط الهجوم: ويليان، جيرو، بوليستش.