رياضة | مران الأهلي.. تخصيص فقرة للتصويب على المرمى وبينكيل يقود تدريبات بدنية

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 14 يوليو 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر مران الأهلي.. تخصيص فقرة للتصويب على المرمى وبينكيل يقود تدريبات بدنية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
كما خصص الجهاز الفني، فقرة في مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش، للتصويب على المرمى.
وقسم رينيه فايلر، المدير الفني، اللاعبين إلى مجموعتين، المجموعة الأولى شاركت في فقرة تصويبات، والمجموعة الثانية خاضت تدريبات خططية.
ويخوض الأهلي تجربة ودية يوم ٢٣ يوليو الجاري أمام سموحة على ملعب التتش ضمن البرنامج التدريبي، استعدادًا لاستكمال مباريات الدوري الممتاز، والتحضير لمواجهة الوداد في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.
ويستعد الأهلي لاستكمال مباريات الدوري الممتاز والتحضير لمواجهة الوداد المغربي التي تقام في سبتمبر المقبل في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.