رياضة | عاجل.. قرار جديد من الخطيب بشأن بلاغاته ضد رئيس الزمالك

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 14 يوليو 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر عاجل.. قرار جديد من الخطيب بشأن بلاغاته ضد رئيس الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طلب الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي من جميع الوسائل الإعلامية الخاصة بالنادي عدم تداول ونشر أي بيانات بخصوص البلاغات المقدمة ضد رئيس نادي الزمالك.

وحرص الخطيب على توجيه رسالته لجميع الوسائل الإعلامية الخاصة بالنادي بعدم الحديث أو نشر أي أشياء متعلقة حول البلاغات التي تقدم بها للنيابة العامة عن نفسه أو بصفته رئيس مجلس إدارة الأهلي.

ودعي الخطيب الجميع داخل النادي الأهلي بالهدوء مشيراً إلى التحقيقات بيد النيابة العامة وهي الجهة الوحيدة المنوط بها نشر أي بيانات بخصوص ذلك الأمر.

وكان الخطيب قد تقدم بالعديد من البلاغات ضد رئيس نادي الزمالك خلال الساعات القادمة بعد نشر فيديو منسوب لمرتضي منصور يهاجم فيه رئيس النادي الأهلي.