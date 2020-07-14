رياضة | بيل يواصل استفزاز جماهير ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 14 يوليو 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر بيل يواصل استفزاز جماهير ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت وسائل إعلام إسبانبة أن الويلزي جاريث بيل نجم ريال مدريد الإسباني مازال يواصل إثارة الجدل في مباريات الملكي والتي كان آخرها أمام غرناطة في اللقاء الذي انتهى بفوز الملكي بهدفين مقابل هدف واحد.

وأكدت وسائل الإعلام أن عدسات الكاميرات التقطت جاريث بيل أثناء جلوسه على مقاعد البدلاء في مباراة غرناطه واضعاً يديه على عينيه على شكل منظار متجاهلاً أحداث المباراة.

وأشارت وسائل الإعلام إلى أن النجم الويلزي كان قد أثار الجدل أيضاً في مباراة ريال مدريد أمام ديبورتيفو ألافيس بعد أن وضع القناع الخاص بالفم على عينيه أثناء المباراة الأمر الذي أغضب جماهير الملكي.

وأوضحت وسائل الإعلام أن جاريث بيل لم يشارك في آخر 5 مباريات للفريق في الدوري الإسباني، حيث كانت آخر مشاركه له يوم 24 يونيو الماضي عندما لعب أمام ريال مايوركا في الجولة الحادية والثلاثين من بطولة الدوري الإسباني في الموسم الحالي.