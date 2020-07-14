رياضة | أتالانتا يعلن غياب مهاجمه عن لقاء بريشيا

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 14 يوليو 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر أتالانتا يعلن غياب مهاجمه عن لقاء بريشيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي أتالانتا الإيطالي لكرة القدم أن مهاجمه لويس مورييل تعافى من الإصابة في الرأس في حادث بالمنزل لكنه سيغيب عن صفوف الفريق في المباراة المقررة أمام بريشيا اليوم الثلاثاء في المرحلة الثالثة والثلاثين من الدوري.

وقال اللاعب الكولومبي البالغ من العمر 29 عاما عبر حسابه بتطبيق مشاركة الصور "إنستجرام"، عقب ما تردد حول دخوله المستشفى لوقت قصير إثر تعرضه لصدمة في الجمجمة بسبب السقوط عند حوض سباحة :"أنا بخير، في منزلي. لحسن الحظ لم يكن هناك شيئ خطير."

وأضاف :"الليلة سأتواجد في الاستاد كي أهتف لأتلانتا وسأعود غدا إلى التدريبات مع زملائي."

وسجل مورييل 17 هدفا خلال أول موسم له مع أتلانتا، ليتصدر قائمة هدافي الفريق صاحب المركز الرابع في الدوري والذي حقق خلال أول 32 مرحلة من المسابقة، أفضل سجل تهديفي بين جميع فرق المسابقة، حيث أحرز 87 هدفا.