شكرا لقرائتكم خبر عن «جوارديولا» يوجه رسائل نارية للغاضبين من رفع عقوبة السيتي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعرب الإسباني بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، عن سعادته الكبيرة برفع عقوبة الإيقاف عن المشاركة في المسابقات الأوروبية، موجهًا رسائل شديدة اللهجة لمنافسيه.

وجاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي أجراه، الثلاثاء، والخاص بمواجهة بورنموث غدًا، ضمن لقاءات الجولة رقم 36 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

واستهل جوارديولا المؤتمر الصحفي بالتعليق على قرار محكمة التحكيم الرياضية برفع عقوبة الإيقاف التي كانت موقعة على السيتي بالحرمان من المشاركة في المسابقات الأوروبية لمدة عامين قائلا: «أنا سعيد للغاية بهذا القرار، أظهر ذلك أن كل ما قاله البعض عن النادي غير صحيح، وسندافع في أرض الملعب عما فزنا به عليها».

وعلق على انتقاد كل من يورجن كلوب وجوزيه مورينيو لذلك القرار: «يجب أن يتم الاعتذار لنا، فإذا كنا قمنا بشيء خاطئ، كنا سنتقبل عقوبة يويفا، لم نتوقع أن يدافع عنا ليفربول وتوتنهام وآرسنال وتشيلسي أو وولفرهامبتون، ولكن لدينا الحق في الدفاع عن أنفسنا، عندما نرى أن ما قمنا به كان صحيحًا، وقال 3 قضاة مستقلين نفس الأمر».

وأضاف: «اليوم هو يوم جيد، وكذلك أمس بالنسبة لكرة القدم، فنحن نلعب تحت نفس القوانين التي تعمل تحتها كل أندية أوروبا، وإذا كنا خرقنا قواعد اللعب المالي النظيف، كان سيتم معاقبتنا».

وواصل: «لكن كان علينا الدفاع عن أنفسنا كوننا على حق، البعض يقول إننا نغش ونكذب، وأن فرضية البراءة لم تكن متواجدة، ولكن عندما أثبتنا أننا على حق، كنا سعداء للغاية، فالآن يمكننا الدفاع عما قدمناه في أرض الملعب».

وعما إذا كان البعض سيتوقف عن أحاديثه عن السيتي، قال: «سيكون ذلك لطيفًا، ولكني لا أعتقد ذلك، فمن خلال ما حدث في السنوات الأخيرة، وعدد الأشخاص الذين أتوا إلى نادينا للهمس من وراء ظهورنا، أحب أن ينتهي هذا الأمر، وأن نذهب إلى أرض الملعب للعب في أرض الملعب، وإذا تغلبوا علينا، لن نتردد في التقدم بالتهنئة إليهم، ولكنهم يخسرون بعيدًا عن الملعب».

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وتابع: «عليهم الذهاب لأرض الملعب لمحاولة هزيمتنا، وقلت كثيرًا، إذا فعلنا شيئا خاطئا، فسنتقبل الإيقاف من فيفا ويويفا وبريميرليج والاتحاد الإنجليزي، ولكن بإمكاننا الدفاع عن أنفسنا وأمس كان يومًا عظيمًا لكرة القدم لأنه أظهر تعاملنا بنفس قوانين أندية النخبة».

وقال: «يمكننا المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، نظرًا لأن ما قمنا به كان صحيحًا، عليهم الآن تقبل ذلك ومواجهتنا على أرض الملعب».