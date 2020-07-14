شكرا لقرائتكم خبر عن قرار من كارتيرون بشأن مران الزمالك والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، منح اللاعبين راحة من المران المسائي، الثلاثاء، بمعسكر الفريق ببرج العرب في الإسكندرية.
وقال الموقع الرسمي للنادي إن قرار كارتيرون جاء بعدما أدي اللاعبون تدريبًا صباحيًا قويًا، اشتمل على تقسيمة قوية بطول الملعب بين كل لاعبي الفريق، وكذلك الناشئين الذين شاركوا في جزء من التقسيمة.
وكان الفريق قد بدأ معسكره الخميس الماضي ببرج العرب، ويلتقي سموحة، الأحد المقبل، ودياً خلال معسكر الفريق.
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