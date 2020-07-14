شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل تشيلسي في مواجهة نوريتش بالجولة 36 من «البريميرليج» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستضيف فريق تشيلسي نظيره نوريتش سيتي، ضمن منافسات الجولة الـ36 من الدوري الإنجليزي الممتاز بعد قليل.

ويخوض البلوز اللقاء وهو في المركز الثالث برصيد 60 نقطة، بينما نوريتش سيتي في المركز الأخير برصيد 21 نقطة، حيث حسم أمر هبوطه رسمياً.

ويقاتل فرانك لامبارد، المدير الفني لتشيلسي، من أجل الفوز وحصد النقاط الثلاث، للحفاظ على مركزه في الجدول، وضمان التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ويدخل تشيلسي اللقاء بتشكيل مكون من..

حراسة المرمى: كيبا

الدفاع: أزبيلكوتا- زوما- روديجير- الونسو

خط الوسط: كوفازيتش- جورجينيو- لوفتس تشيك

الهجوم: وبليان- بوليزيتش- جيرو