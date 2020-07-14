شكرا لقرائتكم خبر عن يورجن كلوب: إلغاء عقوبة مانشستر سيتي أمر ليس جيدًا لكرة القدم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال يورجن كلوب، مدرب ليفربول، إن قبول طعن مانشستر سيتي ضد عقوبة منعه من المسابقات الأوروبية لمدة عامين، بسبب مزاعم خرق قواعد اللعب المالي النظيف «ليس جيدًا لكرة القدم».

وأضاف «كلوب» خلال مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء «لا أعتقد أنه كان يومًا جيدًا لكرة القدم بالأمس لكي أكون صادقًا».

وتابع: «قواعد اللعب المالي النظيف فكرة جيدة، وتهدف لحماية الأندية والمسابقات لكي لا يحدث بذخ في الإنفاق، وللتأكد من أن الأموال تأتي من مصادر صحيحة».

وألغت محكمة التحكيم الرياضية العقوبة على سيتي بعد قبول الطعن أمس الإثنين، ما يعني السماح للفريق بالمشاركة في دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

وأقرت المحكمة بأن سيتي لم يخرق قواعد اللعب المالي النظيف بتضخيم أرباح الرعاية في حساباته.

وقال كلوب: «لا يعنيني أن أحكم على ذلك، ولن أفعل، لكن أعتقد أننا يجب أن نتمسك بالقواعد، وأتمنى أن تستمر، لأنها تضع حدودًا لا يمكن اجتيازها، وهذا جيد لمصلحة كرة القدم.

Advertisements