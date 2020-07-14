شكرا لقرائتكم خبر عن فقرة للتصويب على المرمى و«تراي ماتش» في مران الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فقرة بدنية قوية تحت إشراف توماس بينكيل، مخطط الأحمال، في مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش.

ووفقًا للموقع الرسمي للنادي الأهلي، أدى الفريق فقرة بدنية مطولة، قبل تنفيذ الجوانب الفنية والخططية، فيما خصص الجهاز الفني فقرة في المران للتصويب على المرمى.

وقسم رينيه فايلر، المدير الفني، اللاعبين إلى مجموعتين، المجموعة الأولى شاركت في فقرة تصويبات، والمجموعة الثانية خاضت تدريبات خططية.

وأجرى الجهاز الفني تقسيمة بطول الملعب «تراي ماتش»، وقسم الجهاز الفني اللاعبين إلى فريقين بمشاركة حارسين، لتنفيذ بعض الجوانب الفنية والخططية، التي نفذها الفريق في التدريبات خلال المرحلة الماضية.

وشارك حمدي فتحي في الـ«تراي ماتش»، بعد التأكد من جاهزيته ومشاركته في التدريبات الجماعية خلال الأيام الماضية.

ويخوض الأهلي تجربة ودية يوم ٢٣ يوليو الجاري أمام سموحة على ملعب التتش ضمن البرنامج التدريبي، استعدادًا لاستكمال مباريات الدوري الممتاز، والتحضير لمواجهة الوداد في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

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