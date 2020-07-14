شكرا لقرائتكم خبر عن ريال مدريد يدعو مشجعيه لعدم التجمع في «سيبيليس» حال التتويج بلقب الدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - دعا نادي ريال مدريد أعضاءه ومشجعيه إلى عدم التجمع في ميدان سيبيليس في حالة حصول الفريق على لقب الدوري.

وقال النادي في بيان عبر موقعه الرسمي: «ندرك جميعًا الحالة الصعبة التي نمر بها، والجهود المبذولة لمواجهة تأثير وباء كوفيد- 19. تلعب كرة القدم دورها أيضًا في ذلك، وبمساعدة الجميع، تمكنا من استئناف المنافسة في ظروف بالغة التعقيد».

وأضاف: «مع يومين فقط من مباريات الليجا، سيتم لعب كل من فريقنا وفريق برشلونة، الذي لديه فرصة أن يتوج بطلًا، وفي حال توج ريال مدريد بطلاً، لن يقوم لاعبونا بزيارة نقاط الاحتفال المعتادة، على وجه الخصوص، بلازا دي سيبيليس، وبالتالي نطلب أيضًا من أعضاء النادي وأنصارنا بألا يجتمعوا في هذه الأماكن. يجب علينا جميعاً أن نساهم، كما كان الحال حتى الآن، وأن نظهر أقصى قدر من المسؤولية لتجنب خطر العدوى».