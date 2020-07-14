شكرا لقرائتكم خبر عن بعد هدفى «تريزيجيه» 15 ثنائية مصرية فى تاريخ الدورى الإنجليزى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نجح محمود حسن تريزيجيه، نجم منتخب مصر الأول، فى قيادة فريقه أستون فيلا للفوز على كريستال بالاس بمنافسات الدورى الانجليزى الأحد الماضى، وتسجيل هدفى الفوز، محرزاً أول ثنائية له بقميص فريقه فى المسابقة الانجليزية، وخامس أهدافه بالبريميرليج هذا الموسم مع أستون فيلا.

ودوّن محمود تريزيجيه اسمه ضمن قائمة اللاعبين المصريين الذين سجلوا هدفين فى مباراة واحدة عبر تاريخ المسابقة الانجليزية العريقة.

ويعتبر توفيق عبدالله هو أول لاعب مصرى يهز الشباك فى الدورى الإنجليزى وذلك خلال احترافه قبل 100 عام بصفوف ديربى كاونترى، حيث سجل فى أول مباراة رسمية له بالدورى الإنجليزى موسم 1920-1921 فى شباك مانشستر سيتى.

أما عن الثنائيات فيمتلك نجوم الكرة المصرية 15 ثنائية مسجلة عبر تاريخ مشاركاتهم بالدورى الإنجليزى، بعد هدفى تريزيجيه فى مرمى كريستال بالاس.

ويعتبر محمد صلاح، نجم ليفربول، المُتوج بلقب المسابقة هذا الموسم مع فريقه، هو أكثر لاعب مصرى استطاع تسجيل الثنائية فى البريميرليج، حيث نجح فى تسجيلها فى 11 مباراة بالمسابقة، حيث بدأ «مو» فى مرمى ويستهام موسم 2017-2018، بينما كانت الأخيرة فريق برايتون بالموسم الجارى.

كما نجح عمرو زكى، نجم ويجان فى تسجيل الثنائية مرتين خلال مشواره الاحترافى القصير بالدورى الانجليزى فى موسم 2008-2009، منها ثنائية تاريخية فى مرمى ليفربول، وأخرى فى مرمى فريق هال سيتى.

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وأحرز أحمد حسام ميدو ثنائية وحيدة خلال رحلته بالدورى الانجليزى، وجاءت فى موسم 2004-2005 بقميص توتنهام فى شباك بورنموث.