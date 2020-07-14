شكرا لقرائتكم خبر عن 4 أزمات تواجه حسام البدرى رغم قرار عودة الدورى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعود من جديد الحياة للملاعب المصرية باستئناف منافسات الدورى المصرى الممتاز فى الأسبوع الأول من أغسطس المقبل، بعد فترة توقف طويلة عقب جائحة كورونا وتفشى الفيروس.

وأعلنت اللجنة الخماسية التى تدير اتحاد الكرة المصرى استئناف المسابقة فى السادس من أغسطس المقبل، بعدما تم الإعلان عن توقفها فى منتصف مارس الماضى.

ونستعرض من خلال السطور التالية أبرز الأزمات والعقبات التى تواجه حسام البدرى، المدير الفنى لمنتخب مصر الأول، رغم عودة النشاط الكروى:

خلافات عديدة ضربت الجهاز الفنى لمنتخب مصر على مدار شهور ماضية، فلم يحدث الانسجام والتناغم بين البدرى ومعاونيه، حيث خرج البدرى بتصريحات نارية فى وقت سابق أكد خلالها أنه هو من اختار المعاونين، ولكن بإمكانه الإطاحة بأى منهم حال حدوث خلاف، مشيرًا إلى أن اتحاد الكرة أخذ منه صلاحيات تتيح له اتخاذ قرارات حاسمة بشأن معاونيه.

كما يخشى البدرى من استمرار غياب محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزى، وأبرز عناصر منتخبنا القومى، عن التجمعات المقبلة لأحفاد الفراعنة، حيث لم يشارك اللاعب فى أى مباراة لمنتخبنا من المباريات الأربع التى قادها البدرى سواء على المستويين الرسمى أو الودى، ففى الوقت الذى أكد فيه الجهاز الفنى إراحة صلاح، تزامن هذا مع حذف اللاعب شعار منتخب مصر من حسابه بـ«تويتر»، ما أدخل الشك فى قلوب البعض حول إمكانية مشاركة الفرعون المصرى دوليًا فى الفترة المقبلة، فى ظل أزمات عديدة سابقة مع أعضاء اتحاد هانى أبوريدة قبل حضور اللجنة الخماسية.

موقف منتخب مصر فى التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا لايزال غامضًا، فلم ينجح المنتخب فى تحقيق أى انتصار خلال أول جولتين من عمر التصفيات فى مواجهة كل من كينا وجزر القمر، واكتفى بتحقيق نقطتين من خلال تعادلين.

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ومع عودة النشاط الكروى فى عدد كبير من دول إفريقيا خلال الأسابيع الماضية قد يعانى «البدرى» من طول فترة التوقف وما سينتج عنها بالطبع من زيادة فى أوزان اللاعبين وتراجع اللياقة البدنية والذهنية لهم، وهو ما يحتاج لفترة طويلة من أجل العودة للمستويات الفنية المعهودة.