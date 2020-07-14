شكرا لقرائتكم تدريبات خططيه والتسديد من مسافات بعيدة .. ملخص مران الاسماعيلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالإسماعيلى المران المسائى منذ قليل فى إطار الاستعداد لاستئناف المنافسات الرسمية ، وإشتمل المران على تدريبات تكتيكية وخططية أبرزها سرعة التسليم والتسلم فى المساحات الضيقة بجانب الكرات العرضية والتسديدات بعيدة المدى، وشهد المران خوض محمد الشامى جناح ومهاجم الفريق تدريبات تأهيلية بالجرى حول الملعب، وقام المدير الفنى الفرنسى ديديه جوميز خلال المران على تصحيح الأخطاء قبل أن يختتم بتقسمية حرص خلالها كل لاعب على بذل قصارى جهده من أجل نيل ثقة الجهاز الفنى .

وفي وقت سابق أكد الفرنسى ” ديديه جوميز ” المدير الفني للنادى الاسماعيلى أنه سعيد للغاية بالمستوى الفنى والبدنى للاعبيه عقب عودتهم للتدريبات بعد الراحة السلبية الطويله التى حصل عليها الفريق بعد انتشار فيروس كورونا ، وأضاف الفرنسى أن الجميع لديه اصرار على العودة الى المستويات الفنية والبدنية العالية قبل إستئناف المنافسات الرسمية مشيدآ بجميع اللاعبين والجهاز المعاون على ما بذلوه من جهد منذ عودة اللاعبون للتدريبات مرة اخرى.

وأكمل ” جوميز ” ان الفريق يحتاج من ٦ الى ٨ أسابيع حتى يصل الى اعلى المستويات الفنية والبدنية قبل استئناف المنافسات ، حيث أنه قرر رفع الاحمال البدنية فى الاسبوع الاول ثم سيخوض الفريق بعض التدريبات التكتيكية والفنية فى الاسبوع الثانى ، ثم سيخوض ثلاث مباريات ودية فى الاسبوع القادم حتى يكتسب اللاعبين حساسية المباريات مرة أخرى.

وشدد المدير الفنى بأنه ينتظر وصول لاعبيه المحترفين من بلادهم حتى يتم وضع برنامج اعداد خاص ومكثف حتى يستطيعوا الوصول للمعدلات التى وصل لها باقى افراد الفريق . فى النهاية أكد جوميز أن هدفه الاساسى وهدف الجميع فى القلعة الصفراء هو الحصول على البطولة العربية واهدائها الى جماهير الدراويش العظيمة التى يجد منها الدعم والمساندة الكبيرة فى جميع المناسبات التى يحضر فيها الجمهور الى الملعب لمؤازرة الفريق .

Advertisements

واختتم حديثه بانه يحلم باللحظة التى يرفع فيها كأس البطولة العربية حتى يتكلل المجهود الكبير الذى بذله اللاعبين والجهاز الفنى وجميع المسئولين فى هذه البطولة منذ بدايتها بالفوز على فرق كبيرة وذات مستوى عالِ و حتى الوصول للدور نصف النهائى والفوز على فريق الرجاء العريق فى مباراة الذهاب .