كارتيرون يمنح لاعبي الزمالك راحة من التدريب المسائي

جدة - عمرو شويل قرر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي منح اللاعبين راحة من المران المسائي اليوم بمعسكر الفريق ببرج العرب في الإسكندرية.

جاء قرار كارتيرون بعدما أدي اللاعبون تدريبا صباحيا قويا اشتمل على تقسيمة قوية بطول الملعب بين كل لاعبي الفريق وكذلك الناشئون الذين شاركوا في جزء من التقسيمة.

كان الفريق قد بدأ معسكره الخميس الماضي ببرج العرب استعدادا لنصف لخوض مواجهة نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الرجاء المغربي.

ويلتقي فريق الزمالك مع سموحة الأحد المقبل وديا خلال معسكر الفريق السكندري.

يستعيد الزمالك خلال الفترة المقبلة، جهود مصطفى فتحي، صانع ألعاب الفريق، بعد سلبية تحاليل كورونا التى أجراها عقب تعافيه من ذلك المرض الذى تعرض له حيث جاءت نتائجه إيجابية خلال مسحة الفريق الأبيض ليخضع للعزل المنزلى مع ابتعاده عن معسكر الفريق ليحصل على بروتوكول العلاج مع متابعة دورية لحالته من قبل الجهاز الطبى للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة، ليتأكد تعافيه من ذلك المرض حيث من المقرر أن يستعيد الفريق لجهوده خلال الأيام المقبلة بعدما تعافى بشكل كامل من المرض، ليصبح جاهزا للعودة للمشاركة مع الفريق خلال الفترة القادمة حيث سيخضع فى البداية لبرنامج تدريبى منفرد لتجهيزه للتدريبات الجماعية ثم سيشارك مع الفريق الأبيض فى المران الجماعى خلال الأيام المقبلة.

من ناحية أخري، كشف مصدر مطلع بنادى الزمالك إن الإدارة البيضاء ستمنح المغربى حميد أحداد مهاجم الفريق المعار للرجاء المغربى، موافقة على الاستمرار ضمن صفوف النادى المغربى خلال الفترة الحالية للمشاركة معه فى منافسات البطولة المغربية خاصة بعد التوقف الكروى الذى شهده العالم نتيجة جائحة كورونا، وطلب الزمالك من الرجاء فى الفترة الماضية بإخلاء طرف أحداد وذلك لعدم تفعيل بند الشراء النهائى فى 30 يونيو الماضى وتابع المصدر ذاته إن الرجاء لن يستطيع إشراك أحداد أمام الزمالك فى نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا سوى بسداد 200 ألف دولار، لذا سيستمر اللاعب مع الفريق المغربى للمشاركة فى مباريات الدورى المغربى المقرر استئنافها فى 25 يوليو الجارى على أن تنتهى فى 13 سبتمبر المقبل، ثم سيعود بعد ذلك اللاعب إلى الزمالك بعد المخاطبات التى تمت خلال الفترة الأخيرة بين الناديين.