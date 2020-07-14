شكرا لقرائتكم جونيور أجايي وجيرالدو يطلبان الحصول على إجازة للسفر إلى بلادهما ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طلب الثنائي الإفريقي المحترف في صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي جونيور أجايي وجيرالدو ، الحصول على راحة من التدريبات الجماعية والسفر الى بلادهما بعد فتح خطوط الطيران عقب رفع الحظر المفروض على خطوط الطيران بسبب فيروس كورونا

حصل الثنائي النيجيري جونيور أجايي والأنجولي جيرالدو على وعد من سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي بالحصول على راحة من التدريبات الجماعية والموافقة على سفرهما الى بلادهما بعد فتح خطوط الطيران.

ويسعى الثنائي الى الاطمئنان على أسرهما خاصة وأنهما لم يغادرا القاهرة منذ أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد في كافة أنحاء العالم، خاصة وأنهما لم يغادرا القاهرة منذ أكثر من 4 أشهر تقريباً الحظر الذي كان مفروضاً على خطوط الطيران.

وطلب الثنائي الحصول على راحة أسبوع إلا أن مدير الكرة طلب منهم مهلة للحصول على موافقة المدير الفني للفريق السويسري رينيه فايلر الذي سيقرر منحهما إجازة وفق خطط الفريق ومدى حاجته خلال الفترة الحالية من التواجد لحين الاستقرار على مستوى الجميع.

ورفض السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي طلب عدد من اللاعبين تعديل موعد المران المسائي للفريق الكروي الأول ليكون في الصباح.

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واستقر الجهاز الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي على 3 وديات استعداداً لاستئناف مباريات الدوري المصري الممتاز خلال الفترة المقبلة.

ويواصل الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي استعداداته اليومية لخوض المباريات المتبقية من بطولة الدوري المصري الممتاز بالإضافة الى دور نصف النهائي بدوري أبطال أفريقيا والتي تحدد لها شهر سبتمبر المقبل ويسعى كاف خلال الفترة المقبلة لتحديد البلد المستضيف للمباريات بعد رفض الكاميرون الاستضافة نتيجة تفشي فيروس كورونا المستجد في كافة أنحاء العالم.

ومن المقرر ان يبدأ الأهلي ودياته بمباراة داخلية بين لاعبي الفريق بعد غداً الخميس يستطلع فيها المدير الفني السويسري رينيه فايلر قدرات لاعبيه البدنية قبل خوض الوديات الثانية والثالثة التي تحدد لهما كل خميس من الأسبوعين المقبلين وأمام نفس الفريق سموحة السكندري.

وأكد رينيه فايلر للاعبين أن مسألة التدريبات الصباحية تقوم على الظروف الاستثنائية فقط وأن مواعيد مباريات الدوري المصري الممتاز وأبطال أفريقيا يربطها في الأساس الفترة المسائية رافضاً بشكل قاطع خوض التدريبات في المواعيد التي يطلبها بعض اللاعبين.

وأوضح رينيه فايلر أنه استقر على موعد التدريبات الجماعية للفريق في الخامسة والنصف مساءاً ما عدا اليوم الذي تجرى فيه المسحة الخاصة بفيروس كورونا والذي سيكون التدريبات فيه صباحية نظراً لصعوبة مواصلة اللاعبين لليوم بالكامل داخل جدران القلعة الحمراء.