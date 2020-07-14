شكرا لقرائتكم 3 إصابات بفيروس كورونا في صفوف نادي مصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أسفرت نتيجة المسحة الرابعة التي خضع لها لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بناي مصر عن إصابة ثلاثة لاعبين بفيروس كورونا بعد ظهور نتائج المسحة.

ويخضع لاعبو الفريق لمسحة جديدة في الأيام القليلة المقبلة بعد ظهور ثلاث حالات بعد المسحة الرابعة.

وتقرر خضوع الثلاثي للعزل المنزلي في الفترة الحالية مع التزامهم ببروتوكول العلاج من أجل التماثل للشفاء والعودة للتدريبات مجددا.

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اشترطت اللجنة الطبية باتحاد الكرة المصري، إجراء الأندية مسحات للتأكد من خلو لاعبيها من فيروس كورونا، قبل استئناف التدريبات استعدادًا لعودة المباريات.

وقررت اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة المصري، عودة مباريات الدوري الممتاز يوم 6 أغسطس المقبل، بعد توقف زاد عن 4 أشهر، كإجراء احترازي للحد من الوباء العالمي.