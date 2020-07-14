شكرا لقرائتكم خبر عن سعفان الصغير: لا جديد عن باهر المحمدي وينضم للإسماعيلي الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد سعفان الصغير، مدرب حراس مرمى النادي الإسماعيلي، أنه لا جديد حول باهر المحمدي لاعب الفريق، مضيفًا في تصريحات إذاعية عبر "أون سبورت" أن اللاعب يخضع للعلاج في القاهرة في الوقت الحالي وسيعود إلى تدريبات الإسماعيلي السبت المقبل، وذلك في ظل الأنباء التي تناثرت الساعات الماضية حول تجدد مفاوضات الأهلي مع اللاعب بعد بوست غامض نشره باهر عبر "تويتر" كاتبًا: "جاري التحميل".

وواصل الصغير: "صرفنا مستحقات جميع اللاعبين رغم أزمة كورونا وموارد النادي تحسنت مع إبراهيم عثمان وهناك 6 أو 7 ناشئين يتدربون مع الفريق الأول ولن يحصلوا على فرصة بسبب صعوبة المباريات في الفترة الحالية وضيق الوقت وننتظر بداية الموسم الجديد لمنحهم فرصة مع الفريق.

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ورفض باهر المحمدي عرض ناديه الخاص بتمديد عقده موسمًا إضافيًا مقابل الموافقة على احترافه بنهاية الموسم الجاري، حيث وضع مسئولو الدراويش شرطًا للموافقة على إعارة باهر المحمدي بنهاية الموسم الجاري لأى من الأندية الخليجية تمديد اللاعب تعاقده لمدة موسم إضافي، لاسيما أن عقد باهر مع الدراويش يتبقى به 3 سنوات، لذلك اشترطوا تعاقد اللاعب ليصبح مرتبطًا بعقد لمدة 4 سنوات من أجل الموافقة على رحيله.

وفى وقت سابق، كشف مصدر مقرب من باهر المحمدى عن أن اللاعب أبلغ إدارة ناديه، عن طريق بعض الوسطاء، أنه لم يوقع للأهلى مثلما تردد، مؤكدًا أنه لاعب محترف ولا يسعى لإقحام نفسه فى دوامة التوقيع لناديين، خاصة أنه مرتبط بتعاقد ممتد مع قلعة الدراويش.

وقال المصدر: "باهر لم يوقع للأهلي وأبلغ إدارة ناديه بذلك، وأبلغهم أيضًا بتمسكه بالرحيل نهاية الموسم للاحتراف الخارجى، مثلما وعده رئيس النادى فى وقت سابق، وهو الحلم الذى لن يتنازل عنه مجدداً".