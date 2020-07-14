شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق محاضرة الإعداد النفسي للاعبي الأولمبياد الخاص بمشاركة 13 دولة عربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد الأولمبياد الخاص المصري اليوم الثلاثاء، محاضرة مُميّزة بعنوان الإعداد النفسي للاعبي الأولمبياد الخاص في ضوء العودة الآمنة لأنشطة الأولمبياد الخاص المصري، بإلقاء المحاضرة الرئيسية والتي شهدت مشاركة وتسجيل أكثر من 334 دارسًا لحضور المحاضرة من أسر وعائلات اللاعبين والمدربين والمهتمين بالمجال من 13 دولة عربية ، حيث شارك 205 دارس من مصر، و5 دارس من المغرب، و16 دارس من سلطنة عمان، و28 دارس من المملكة العربية السعودية، 61 دارس من الإمارات العربية المتحدة، دارس من الأردن، 4 دارسين من البحرين، ودارس من الجزائر، 6 دارسين من السودان، و3 دارسين من العراق، ودارسان من الكويت، ودارس من فلسطين، ودارس من لبنان .

وأكد المهندس هانئ محمود رئيس الأولمبياد الخاص المصري أن تلك المحاضرة المهمة هي ضمن الاستعدادات لعودة أنشطة الأولمبياد الخاص المصري في أغسطس المقبل، وتنفيذًا لتوصيات مؤتمر العودة الآمنة لأنشطة الأولمبياد الخاص المصري 2020 والذي عقد بحضور وزيري الشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي والرئيس الإقليمي الأولمبياد الخاص الدولي والذي أوصي بعقد عددًا من الدورات والندوات والمحاضرات التأهيلية لكل عناصر منظومة الأولمبياد الخاص المصري من لاعبين ومدربين وأسر وعائلات اللاعبين، حفاظًا عليهم جميعًا وتطبيقًا لكل الإجراءات الاحترازية في ظل مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد .

من جانبه، قال الدكتور باسم تهامي المدير الوطني للأولمبياد الخاص المصري إن الاهتمام بالإعداد النفسي للاعبين يعد أمرًا مهما للغاية خلال عودة النشاط في ظل عدم استطاعتهم ممارسة الأنشطة خارج المنزل خلال الفترة السابقة نظرًا لانتشار جائحة فيروس كورونا المستجد، فالجانب النفسي يعد مكملاً مهما لكافة الجوانب الأخرى الصحية والاجتماعية والرياضية.

Advertisements

وعن المحاضرة أشار "تهامي" إلى أن الدورة شهدت تفاعلا كبيرا من المشاركين من أسر وعائلات اللاعبين والمدربين، والتي أستعرض خلالها التحضير لمرحلة عودة نشاط اللاعبين خارج المنزل خلال الفترة المقبلة، واختتمت المحاضرة بتقديم المشاركين التقييم العام للمحاضرة من المادة العلمي وتقييم المحاضر والأدوات المساعدة وذلك من أجل تحسين عمل تلك الدورات والمحاضرات التي يقيمها الأولمبياد الخاص خلال تلك الفترة.