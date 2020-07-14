شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة خليل: أي مدرب في الأهلي محظوظ ومصر كلها مش لاقية مهاجم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أسامة خليل، نجم النادي الإسماعيلي السابق، أن أي مدرب يتولى إدارة القلعة الحمراء، هو مدرب محظوظ، لأنه يسجد كل ما يبحث عنه متوفرًا بالنادي وجميع المنظومة تدفعه إلى النجاح، وأضاف خليل في تصريحات إذاعية عبر أون سبورت: "أي شخص بيدرب الأهلي محظوظ، فطلباته أوامر وهذا ما يحدث مع رينيه فايلر مدرب الفريق الأحمر حاليًا، وهذه خاصية غير متواجدة في الأندية الأخرى إلا بنسب متفاوتة، وهذا شيء مميز للأهلي ولكنه غير صحي للأندية الأخرى وتفريغها من نجومها، يجب أن يكون هناك ضوابط على شراء اللاعبين.

وعن أفضل مهاجم في مصر في الفترة الحالية قال نجم الاسماعيلي الأسبق: في تصوري الكرة المصرية بصفة عامة تفتقد إلى المهاجم الموهوب، فإخفاقات المهاجمين المصريين وعدم مساندتهم قتلت فرصة المهاجم بالإضافة إلى استعانة الأندية بمهاجمين أجانب وهذا يحول دون تكرار تجربة مثل محمد صلاح فهو المهاجم الوحيد المتكامل في مصر.

أضاف نجم الاسماعيلي السابق: فوز الإسماعيلي بالبطولة العربية وعائدها المادي لن يشكل فارق في النادي إلا بوضع فكر استثماري لتنشيط الفريق واللاعبين، ومنعهم من الرحيل، وهنا يكمن فكر الإدارة في تنشيط الإدارة للموارد لخدمة الفريق.

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وفي وقت سابق قال أسامة خليل: "لن أفكر في دخول انتخابات اتحاد الكرة، فلقد فعلتها مرتين من أجل تحقيق العدل ففى المرة الأولى 2008 استبعدت سمير زاهر رئيس اتحاد الكرة الراحل وفى 2012 استبعدت هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة السابق لأنه تحايل على اللائحة وكان يريد الترشح لدورة ثالثة وحينما باءت محاولاته بالفشل دفع بجمال علام".

وأضاف: "لابد أن تستمر اللجنة الخماسية باتحاد الكرة لمدة عام آخر لأنه برحيلها ستعود ريما لعادتها القديمة، اللجنة نجحت فى تقليص عدد أندية الجمعية العمومية وهى خطوة جديدة وفى مدتها القادمة ستعمل على تنظيف مطبخ الجبلاية من الداخل لذا لابد من منحها الفرصة كاملة بالتجديد لعام آخر".