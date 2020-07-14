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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الثلاثاء 14 يوليو 2020 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها تعثر مفاوضات الأهلى مع الاتفاق السعودى لتمديد إعارة أزارو، صالح جمعة يعود لحسابات الأهلى عملياً قبل استئناف الدورى.

صالح جمعة يعود لحسابات الأهلى عملياً قبل استئناف الدورى

عاد صالح جمعة لاعب وسط النادى الأهلى لحسابات ناديه بشكل عملى فى ظل مشاركته بالتدريبات الجماعية وتوجيهه من قبل السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق بعد فترة من التجميد، كما حصل صانع الألعاب الدولى على وعد بعقد جلسة معه لإنهاء كل الخلافات معه وفتح صفحة جديدة قبل استئناف بطولة الدورى العام.

تعثرت مفاوضات الأهلى مع الاتفاق السعودى فى ملف تمديد إعارة النجم المغربى وليد أزارو مهاجم الفريق الأحمر المعار للاتفاق حتى نهاية شهر يونيو الماضى، إلا أن النادى السعودى طلب مد إعارة اللاعب حتى شهر أكتوبر بعد قرار استئناف الدورى السعودى، ورحب الأهلى فى بداية المفاوضات بمد إعارة ازارو، إلا أن تأخر الاتفاق فى تسديد باقي مستحقات الصفقة والمقدرة بـ100 ألف دولار بداعى معاناة النادى من أزمة مالية.

المنتخب الأولمبى يخوض مباراتين وديتين فى أكتوبر استقر الجهاز الفنى للمنتخب الأولمبى بقيادة شوقى غريب، على خوض مباراتين وديتين خلال فترة التوقف الدولى فى شهر أكتوبر المقبل، ويرغب شوقى غريب فى خوض مباراتين وديتين داخل أو خارج مصر فى أكتوبر مع المنتخبات الأجنبية وتحديدًا التى تأهلت لأولمبياد طوكيو 2021، كما بدأ غريب فى التواصل مع أكثر من منتخب فى الوقت الحالى تمهيدًا لإنهاء الاتفاق على خوض المباراتين الوديتين. Advertisements

اتحاد الكرة يؤجل احتفالية تكريم محمد صلاح بعد تسريبات "كاف" تتجه النية لدى اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، لتأجيل تكريم محمد صلاح نجم المنتخب وليفربول الإنجليزي فى ظل غموض الصورة بشأن الأجندة الدولية للمنتخب الوطنى فى شهر أكتوبر المقبل، بعد التسريبات الأخيرة من "كاف" بأن الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" سيقرر إقامة مباريات ودية للمنتخبات فى أكتوبر المقبل وليست مباريات رسمية . الزمالك يستعيد جهود مصطفى فتحي بعد سلبية تحليل كورونا يستعيد الزمالك خلال الفترة المقبلة، جهود مصطفى فتحي، صانع ألعاب الفريق، بعد سلبية تحاليل كورونا التي أجراها عقب تعافيه من ذلك المرض الذى تعرض له حيث جاءت نتائجه إيجابية خلال مسحة الفريق الأبيض ليخضع للعزل المنزلي مع ابتعاده عن معسكر الفريق ليحصل على بروتوكول العلاج مع متابعة دورية لحالته من قبل الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة، ليتأكد تعافيه من ذلك المرض حيث من المقرر أن يستعيد الفريق لجهوده خلال الأيام المقبلة بعدما تعافى بشكل كامل من المرض، ليصبح جاهزًا للعودة للمشاركة مع الفريق خلال الفترة المقبلة حيث سيخضع في البداية لبرنامج تدريبي منفرد لتجهيزه للتدريبات الجماعية ثم سيشارك مع الفريق الأبيض فى المران الجماعى خلال الأيام المقبلة.

الخطيب يقود المحاولات الأخيرة لضم باهر المحمدى للأهلى فى الصيف

يقود محمود الخطيب رئيس الأهلى الجولة الأخيرة من مفاوضات ضم باهر المحمدى نجم دفاع الإسماعيلى، وذلك من خلال فتح خط مباشر مع إبراهيم عثمان رئيس الدراويش، وبدأ مسئولو الأهلى مفاوضات ضم باهر منذ فترة، إلا أن العرض الأحمر قوبل بالرفض خوفاً من غضب الجماهير الإسمعلاوية بسبب التفريط فى أهم أعمدة الفريق، وتلقى باهر المحمدى مؤخراً عرضاً من أحد الأندية النمساوية للرحيل اليه بداية من الموسم المقبل، لينضم للعروض التى تلقاها اللاعب سواء من أوروبا أو من أندية الخليج، إلا أن رغبة اللاعب الأولى هى الانتقال للأهلى.