شكرا لقرائتكم خبر عن مران الأهلي.. فقرة بدنية وأخرى للتصويبات و"تراي ماتش" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خاض فريق الأهلي مساء اليوم، الثلاثاء، مرانًا قويًا على ملعب التتش تحت قيادة السويسري رينيه فايلر وأدى اللاعبون فقرة بدنية تحت إشراف توماس بينكيل، مخطط الأحمال، كما خاض الفريق فقرة بدنية مطولة، قبل تنفيذ الجوانب الفنية والخططية، ويستعد الأهلي لاستكمال مباريات الدوري الممتاز والتحضير لمواجهة الوداد المغربي التي تقام في سبتمبر المقبل في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

فيما خصص الجهاز الفني للفريق فقرة للتصويب على المرمى، وقام رينيه فايلر بتقسيم اللاعبين إلى مجموعتين، المجموعة الأولى شاركت في فقرة تصويبات، والمجموعة الثانية خاضت تدريبات خططية، ويخوض الأهلي تجربة ودية يوم ٢٣ يوليو الجاري أمام سموحة على ملعب التتش ضمن البرنامج التدريبي للارتباطات المقبلة.

على صعيد متصل، خاض الفريق تقسيمة بطول الملعب «تراي ماتش»، في المران وقام الجهاز الفني بتقسيم اللاعبين إلى فريقين بمشاركة حارسين، لتنفيذ بعض الجوانب الفنية والخططية، التي نفذها الفريق في التدريبات خلال المرحلة الماضية، وشارك حمدي فتحي في الـ«تراي ماتش»، بعد التأكد من جاهزيته ومشاركته في التدريبات الجماعية خلال الأيام الماضية.

من ناحية أخرى ، أعرب المالى أليو ديانج، لاعب الفريق عن سعادته باللعب والمشاركة ‏مع فريق بحجم وقيمة الأهلي، نادي القرن، المتوج بـ20 لقبًا قاريًّا‏، مؤكدًا أن الأهلي لا يقل عن أندية أوروبا، وهو نموذج يحتذى في العمل الاحترافي، وقال ديانج في تصريحات لموقع ناديه الرسمي : إن كل شيء داخل الأهلي يسير وفق أسس ومعاير احترافية، والجميع يعرف دوره جيدًا، ولهذا كان من الطبيعي أن يحتل النادي هذه المكانة على المستوى المحلي والقاري، ويحظى بهذه الشعبية الجارفة داخل وخارج القارة السمراء، وهو ما يسعدني على المستوى الشخصي، ويجعلني أشعر بالفخر والاعتزاز بارتدائي القميص الأحمر".

وأكد ديانج أن شعبية وتتويج الأهلي بالبطولات، على كل المستويات تجعله هدفًا دائمًا لمعظم لاعبي القارة السمراء، وأنه شرف كبير بالنسبة إليه أن يرتدي "قميص الأهلى"، الذي كان ‏أحد الأحلام التي تمنى تحقيقها منذ الصغر، ولو عاد به الزمان مرة أخرى سوف يختار اللعب ‏للأهلي في حالة المقارنة مع أي عروض أخرى.‏

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وقال ديانج: "عندما تتاح لي فرصة الدفاع عن ألوان النادي الأهلي وأكون واحدًا من أفراد الفريق، ‏فهذا فخر وشرف كبير بالنسبة إليَّ، ومصدر سعادة لا يوصف.. فمنذ الصغر ونحن ‏نسمع عن اسم الأهلي الرنان في إفريقيا، وعندما تذكر الألقاب داخل القارة السمراء يذكر اسم النادي ‏الأهلي، لهذا أنا فخور أنني أرتدى قميص النادي صاحب الشعبية الكبيرة".‏

وعن علاقته بزملائه في الفريق قال ديانج: "نحن أسرة واحدة وأنا سعيد جدًّا بوجودي داخل الأهلي، وأشعر دائمًا أنني وسط عائلتي.. الجميع هنا يعاملونني ‏معاملة جيدة، وأنا سعيد بوجودي مع ‏الفريق ولا أشعر بالغربة خاصة عند تعامل الجماهير معي في الشارع، لهذا أشعر أنني في وطني الثاني وفي غاية السعادة بالوجود في مصر وتحديدًا في الأهلي".

وتطرق ديانج إلى الحديث عن بطولة دوري أبطال أفريقيا، وقال: "التتويج بلقب النسخة الحالية من دوري الأبطال حلم كبير ‏بالنسبة إلينا جميعًا لإسعاد جماهير الأهلي، وأنا واحد من هؤلاء اللاعبين الذي يحلمون ويرغبون بكل قوة في الفوز ‏باللقب، وأن يقترن اسم الجيل الحالي مع أساطير النادي، الذين سبق لهم تحقيق هذا اللقب من قبل، لذلك لن ندخر جهدًا في سبيل تحقيق هذا الحلم".‏

وأوضح ديانج أنه يدرك جيدًا مدى قيمة وأهمية التتويج ببطولة دورى أبطال أفريقيا، وهو شخصيًّا ينتظر هذا اللقب، لتحقيق حلم المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية التي تحظى باهتمام ومتابعة كبيرة، خاصة أن المشاركة في بطولة عالمية بهذا الحجم تعد حلمًا بالنسبة إليه يتمنى تحقيقه، مشيرًا إلى أن‏ تركيز اللاعبين والجهاز الفني في الوقت الحالي منصب على استكمال ‏بطولة الدوري الممتاز.‏