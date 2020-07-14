شكرا لقرائتكم خبر عن اعتراف جزائري يُعيد خطايا التحكيم الأفريقى ضد الأهلى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعاد الحكم الدولى الجزائرى جمال حيمودى، للأذهان خطايا التحكيم التى تعرض لها الأهلى على مدار السنوات الماضية خلال مشاركاته فى البطولات الأفريقية، خاصة فى عهد الاتحاد الأفريقى السابق برئاسة عيسى حياتو، بعدما فجر "حيمودى" مفاجأة من العيار الثقيل عندما أعترف أمس الاثنين فى برنامج "جمهور التالتة" عبر شاشة "أون تايم 2" إنه تعرض للإيقاف لمدة سنة من قبل "كاف" الذى كان يترأسه الكاميرونى حياتو حينها، بعدما احتسب ركلة جزاء لصالح النادى الأهلى فى مباراته أمام القطن الكاميرونى، عقب عرقلة محمد بركات وسددها شادى محمد وقتها.

وتوج الأهلى بلقب دورى أبطال أفريقيا عام 2008 بعد أن فاز على القطن الكاميرونى فى القاهرة بنتيجة 2/0، ثم تعادل مع القطن فى الكاميرون بنتيجة 2/2، حيث حصل محمد بركات على ركلة جزاء وكانت النتيحة 2/1 للقطن وسجل منها شادى محمد هدف التعادل ويتوج المارد الأحمر باللقب.

أضاف حيمودى أنه احتسب ركلة الجزاء لصالح الأهلى، لكنه فوجئ بقرار إيقافه من قبل الاتحاد الأفريقى لمدة سنة بسبب تلك الركلة، مشيرًا إلى أن الوضع حاليًا اختلف فى التعامل مع الاتحاد الأفريقى عن الفترة السابقة التى كان يتولى فيها عيسى حياتو رئاسة الكاف، خاصة بعد التطور الكبير الذى شهده مجال التحكيم.

بوندو ينضم لقائمة حكام ذبحوا الأهلي أفريقيًا بوندو ينضم لقائمة حكام ذبحوا الأهلي أفريقيًا الحكم البتسواني جوشوا بوندو، انضم مؤخرًا لقائمة الحكام الذين ذبحوا الأهلى فى أفريقيا، حيث قام بطرد أيمن أشرف مدافع الفريق الأحمر دون أن يرتكب اللاعب خطأ يستوجب الكارت الأحمر، وذلك فى بداية الشوط الأول أمام النجم الساحلى التونسى في افتتاح مباريات الفريقين بدور المجموعات في دوري ابطال افريقيا 2019، وخسر الأهلى المباراة بهدف نظيف.

السوداني خالد عبد الرحمن

في دور الثمانية من نسخة 2011، احتاج الأهلي للفوز بأي نتيجة على الترجي في الجولة الأخيرة، إلا أن حكم المباراة السوداني خالد عبد الرحمن ومساعديه احتسبوا هدفاً من تسلل فاضح عن طريق يايا بنانا لاعب الترجي، قبل أن ينجح الأحمر في التسجيل عن طريق رأسية محمد أبو تريكة، إلا أنه لم يكن كافياً ليتأهل الأهلي للدور قبل النهائي.

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"يد" اينرامو تفضح لامبتي

الغاني جوزيف لامبتي أحد أبرز الحكام الذين ظلموا الأهلي أفريقيا امام الفرق التونسية ، وذلك خلال مواجهة الترجي التونسي في إياب نصف نهائى دوري أبطال أفريقيا موسم 2010، حيث احتسب هدفا سجله مهاجم الترجى مايكل إينرامو بيده، وهو الهدف الذي تسبب في وداع الأحمر للبطولة الأفريقية، لتمر الأيام ويتم إيقاف الحكم بتهمة الرشوة.

الكاميروني رافائي ديفين الكاميرونى رافائي ديفين الذي أدار ذهاب نهائى بطولة 2007 أمام النجم الساحلى، رفض احتساب 3 ركلات جزاء لكل من محمد أبوتريكة وفلافيو ومحمد بركات، ومنح محمد بركات إنذار هو الثاني ليتسبب في غيابه عن مباراة الإياب، ليفقد الأهلي لقب 2007 بفعل فاعل.

عبد الرحيم العرجون امام النجم الساحلي 2007

يأتي على رأس قائمة الحكام الذين ظلموا الأهلي تحكيميا امام الفرق التونسية هو الحكم المغربى عبد الرحيم العرجون الذي تسبب في خسارة لقب بطولة عام 2007، بعدما أدار مباراة إياب النهائى لدوري أبطال أفريقيا والتي أقيمت في القاهرة ، ولم يحتسب ركلتي جزاء صحيحتين للثنائي محمد أبو تريكة وأحمد شديد قناوى، وطرد عماد النحاس مدافع الأهلي وقتها ، ليخسر الأهلي في استاد القاهرة 3/1 ويخطف الفريق التونسي اللقب.

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