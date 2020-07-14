شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن طاهر يحتفل بوصول "چود" أول حفيدة له: ربنا يبارك فيها ويحفظها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل الكابتن أيمن طاهر، مدرب حراس مرمى المنتخب الوطنى الأول وحارس نادى الزمالك الأسبق، بقدوم أول حفيدة له التى سمتها أسرتها "چود"، داعيًا الله أن يبارك فيها ويحفظها.





ونشر طاهر، عبر حسابه على إنستجرام، صورة من مظاهر الاحتفال بقدوم الحفيدة الأولى، صحبها بتعليق: "الحمد لله.. ربنا رزقنى أول حفيدة چود، ربنا يبارك فيها ويحفظها".

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وكان حسام البدرى المدير الفنى للمنتخب الوطنى الأول، وأعضاء جهازه الكابتن محمد بركات وطارق مصطفى وأحمد أيوب وسيد معوض وأيمن طاهر، التهنئة لنجم الفراعنة محمد صلاح، لاعب ليفربول بعد تتويجه مع فريقه بلقب الدورى الإنجليزى الممتاز، وحصد البطولة الأهم والأكبر بين جميع دوريات العالم.

واعتبر المدير الفنى للفراعنة، أن مساهمة محمد صلاح فى تتويج الريدز بلقب الدورى الإنجليزى لهو فخر كبير لكل مصرى خاصة أن نجم الفراعنة مؤثر للغاية مع فريقه ويعتبر أهم لاعب خلال السنوات الثلاثة الماضية ويحتل حاليًا صدارة هدافى الفريق فى الدورى برصيد 17 هدفا والأكثر تسجيلاً لليفربول طوال 3 سنوات متتالية.

وشدد حسام البدرى المدير الفنى لمنتخب مصر على أنه من دواعى الفخر أن يساهم صلاح فى تتويج فريقه بلقب غالى غاب عن دولاب بطولات ليفربول طوال 30 سنة كاملة، ومن الرائع أن يكون مؤثرًا وأحد أهم اللاعبين فى صفوف بطل البريميرلييج الجديد.