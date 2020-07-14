شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة خليل: الإسماعيلي لم يستغل مواهبه فنجح الأهلي في بناء الأمجاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أسامة خليل نجم النادي الإسماعيلي السابق، أن بيع نجوم الفريق في فترة سابقة للنادي الأهلي ساهم في صناعة أمجاد الفريق الأحمر الذي نجح في استثمار مواهب لم تستغلها إدارة النادي الأصفر، مثل عماد النحاس ومحمد بركات وأحمد فتحي غيرهم من النجوم الذين تم بيعهم للقلعة الحمراء في وقت سابق واستطاعوا أن يحصدوا العديد من البطولات مع الأهلي ، وأضاف أسامة خليل في تصريحات إذاعية عبر أون سبورت: إدارة الاسماعيلي لم تفكر بشكل صحيح في التعامل مع اللاعبين وكان يجب وضع أشخاص محترفين لإدارة هذا الملف، فما عجزت عنه إدارة الاسماعيلي في استثمار اللاعبين نجحت فيه إدارة الأهلي.

أضاف نجم الاسماعيلي السابق: الفوز بالبطولة العربية وعائدها المادي لن يشكل فارق في النادي إلا بوضع فكر استثماري لتنشيط الفريق واللاعبين، ومنعهم من الرحيل، وهنا يكمن فكر الإدارة في تنشيط الإدارة للموارد لخدمة الفريق.

وفي وقت سابق قال أسامة خليل: "لن أفكر في دخول انتخابات اتحاد الكرة، فلقد فعلتها مرتين من أجل تحقيق العدل ففى المرة الأولى 2008 استبعدت سمير زاهر رئيس اتحاد الكرة الراحل وفى 2012 استبعدت هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة السابق لأنه تحايل على اللائحة وكان يريد الترشح لدورة ثالثة وحينما باءت محاولاته بالفشل دفع بجمال علام".

Advertisements

وأضاف: "لابد أن تستمر اللجنة الخماسية باتحاد الكرة لمدة عام آخر لأنه برحيلها ستعود ريما لعادتها القديمة، اللجنة نجحت فى تقليص عدد أندية الجمعية العمومية وهى خطوة جديدة وفى مدتها القادمة ستعمل على تنظيف مطبخ الجبلاية من الداخل لذا لابد من منحها الفرصة كاملة بالتجديد لعام آخر".