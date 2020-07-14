شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. رعب أجايى بعد علمه بإجراء الأهلى المسحة الطبية الرابعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعرضت صفحة النادى الأهلى الرسمية عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" حالة الرعب التى يشعر بها النيجيرى جونيور أجايى صانع ألعاب الفريق، فور علمه بإجراء اللاعبين والجهازين الفنى والإدارى المسحة الطبية الرابعة للكشف عن فيرس كورونا المستجد، والمقرر لها صباح غدٍ الأربعاء؛ للاطمئنان على سلامة الجميع استعدادًا لاستئناف بطولة الدورى يوم 6 أغسطس المقبل، ونشرت الصفحة الرسمية للأهلى صورة متحركة "GIF" لجونيور أجايى عكست ملامح وجهه التى انتابها الرعب من إجراء المسحة الطبية، حيث أصبح الأمر بمثابة "كابوس" للاعب نظرًا لخوفه الشديد من طريقة إجراء المسحة.

وفي كل مسحة يتم أخذها من لاعبي الأهلي، يكون جونيور أجاي لاعب الفريق هو العنصر الأصعب في إتمام ذلك الإجراء، حتى أنه في المرة الأخيرة أثار حالة من الإرباك للأطباء المسئولين عن أخذ المسحة وقاومهم في كل محاولة لدرجة أن الدكتور خالد محمود طبيب الأهلي تدخل لإقناع أجاي وتهدئته حتى تم أخذ المسحة من لاعب الأهلي.

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