شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. رعب أجايى بعد علمه بإجراء الأهلى المسحة الطبية الرابعة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعرضت صفحة النادى الأهلى الرسمية عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" حالة الرعب التى يشعر بها النيجيرى جونيور أجايى صانع ألعاب الفريق، فور علمه بإجراء اللاعبين والجهازين الفنى والإدارى المسحة الطبية الرابعة للكشف عن فيرس كورونا المستجد، والمقرر لها صباح غدٍ الأربعاء؛ للاطمئنان على سلامة الجميع استعدادًا لاستئناف بطولة الدورى يوم 6 أغسطس المقبل، ونشرت الصفحة الرسمية للأهلى صورة متحركة "GIF" لجونيور أجايى عكست ملامح وجهه التى انتابها الرعب من إجراء المسحة الطبية، حيث أصبح الأمر بمثابة "كابوس" للاعب نظرًا لخوفه الشديد من طريقة إجراء المسحة.
وفي كل مسحة يتم أخذها من لاعبي الأهلي، يكون جونيور أجاي لاعب الفريق هو العنصر الأصعب في إتمام ذلك الإجراء، حتى أنه في المرة الأخيرة أثار حالة من الإرباك للأطباء المسئولين عن أخذ المسحة وقاومهم في كل محاولة لدرجة أن الدكتور خالد محمود طبيب الأهلي تدخل لإقناع أجاي وتهدئته حتى تم أخذ المسحة من لاعب الأهلي.
ويحرص النادى الأهلى على تطبيق إجراءات وقائية مشددة، خلال التدريبات اليومية للفريق الأول لكرة القدم، تضمن قياس درجة حرارة اللاعبين، وتعقيم الملعب وأدوات التدريب، في إطار التعليمات الإرشادية لوزارة الشباب والرياضة استعدادًا لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز.
وعرضت اللجنة الخماسية على أشرف صبحى الإجراءات والاشتراطات التى وضعتها اللجنة الطبية باتحاد الكرة لاستئناف التدريبات الجماعية، وعلى رأسها: تحليل الكشف عن فيروس كورونا لجميع اللاعبين قبل عودة التدريبات، تقسيم تدريبات كل فريق على 4 دفعات فى الجيم، وتقام التدريبات الجماعية للاعبين على دفعتين، تباعد المسافات بين اللاعبين فى التدريبات الجماعية، تقليص عدد الأجهزة الفنية والإدارية فى التدريبات، تعقيم وتطهير الأدوات الرياضية والكرات قبل وبعد كل تمرين،تعقيم غرف خلع الملابس وملعب التدريب يوميا، ارتداء اللاعبين الكمامات قبل وبعد التدريبات، ارتداء الجهاز الفنى والإدارى والطبى الكمامات أثناء التدريبات، تعقيم وتطهير الكرات قبل وبعد كل تمرين.، منع تبادل زجاجات المياه والعصائر بين اللاعبين فى التدريبات. ومنع المصافحة والعناق أثناء التدريبات.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. رعب أجايى بعد علمه بإجراء الأهلى المسحة الطبية الرابعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.