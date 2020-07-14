شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر يرفض طلب تعديل موعد التدريبات الجماعية لهذا السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي طلب عدد من اللاعبين تعديل موعد المران المسائي للفريق الكروي الأول ليكون في الصباح.

واستقر الجهاز الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي على 3 وديات استعدادًا لاستئناف مباريات الدوري المصري الممتاز خلال الفترة المقبلة.

ويواصل الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي استعداداته اليومية لخوض المباريات المتبقية من بطولة الدوري المصري الممتاز بالإضافة الى دور نصف النهائي بدوري أبطال أفريقيا والتي تحدد لها شهر سبتمبر المقبل ويسعى كاف خلال الفترة المقبلة لتحديد البلد المستضيف للمباريات بعد رفض الكاميرون الاستضافة نتيجة تفشي فيروس كورونا المستجد في كل أنحاء العالم.

ومن المقرر أن يبدأ الأهلي ودياته بمباراة داخلية بين لاعبي الفريق بعد غدٍ الخميس يستطلع فيها المدير الفني السويسري رينيه فايلر قدرات لاعبيه البدنية قبل خوض الوديات الثانية والثالثة التي تحدد لهما كل خميس من الأسبوعين المقبلين وأمام نفس الفريق سموحة السكندري.

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لمعرفة سبب رفض رينيه فايلر تعديل موعد تدريبات الأهلي.. اضغط هنا

وأكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلى، أن لاعبى الفريق الأول لكرة القدم بالنادى والأجهزة الفنية والطبية والإدارية بالفريق سيخضعون للمسحة الطبية الرابعة صباح غدٍ الأربعاء؛ للاطمئنان على سلامة الجميع استعداداً لاستئناف بطولة الدورى يوم 6 أغسطس المقبل.

وأجرى الأهلى ثلاث مسحات طبية فى وقت سابق، وجاءت نتائجها سلبية، وذلك وفقًا للإجراءات الاحترازية والوقائية الصارمة التى يطبقها النادى الأهلي.

ويحرص النادى الأهلى على تطبيق إجراءات وقائية مشددة، خلال التدريبات اليومية للفريق الأول لكرة القدم، تضمن قياس درجة حرارة اللاعبين، وتعقيم الملعب وأدوات التدريب، فى إطار التعليمات الإرشادية لوزارة الشباب والرياضة استعدادًا لاستئناف مسابقة الدورى الممتاز.