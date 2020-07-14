الامارات | محمود الخطيب يدلي بأقواله في بلاغه ضد "فيديو مرتضى منصور"

شكرا لقرائتكم خبر عن محمود الخطيب يدلي بأقواله في بلاغه ضد "فيديو مرتضى منصور" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أدلى رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى المصري محمود الخطيب، بأقواله اليوم أمام نيابة استئناف القاهرة فى البلاغ الذى تقدم به ضد رئيس نادى الزمالك مرتضى منصور وما جاء على لسانه فى الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعى والذي شهد إساءات لرئيس الأهلى ولوالدته وأسرته وعائلته.

وكان الأيام الماضية قد شهد تداول مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي يُظهر رئيس الزمالك خلال جولة داخل ناديه ويسب محمود الخطيب ومحمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي، وهو ما دفع الخطيب إلى التقدم بأكثر من بلاغ ضد مرتضى منصور لدى النائب العام، لكن سرعان ما خرج مرتضى منصور ليؤكد أن الفيديو مفبرك ثم تقدم ببلاغ هو الأخر ضد الخطيب و14 شخص أخر.

وقال رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي في أقواله التي نقلتها وسائل إعلام مصرية إنه فوجئ مساء السبت الماضي 11 يوليو بمقطع فيديو متداول عبر السوشيال ميديا لرئيس الزمالك وسط بعض الجماهير داخل النادي يسب والدته وعائلته بألفاظ تتنافى مع كافة المبادئ الأخلاقية والقيم الإنسانية وثوابت المجتمع المصري.

وقد اتهمه بالحض على الكراهية والتمييز وإثارة الفتن بين الجماهير والتقليل من شأن رجال الشعب المصري.

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وقدم الخطيب اسطوانة مدمجة تتضمن موضوع البلاغ بجانب العديد من المستندات الخاصة ببلاغات أخرى مازالت قيد التحقيق، وطب في نهاية أقواله باتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك.

من جانب أخر نشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بيانا للخطيب أكد من خلاله أن التحقيقات الجارية في البلاغات التي تقدم بها هي بيد النيابة العامة وهي الجهة الوحيدة المنوط بها نشر أي بيانات بخصوص ذلك الأمر.

وأصدر محمود الخطيب، توجيهاته لكل المنابر الإعلامية المملوكة للأهلي بشأن ما يتم تداوله بخصوص البلاغات التي تقدم بها للنيابة العامة عن نفسه أو بصفته رئيس مجلس إدارة الأهلي، وطلب عدم تناول أو إصدار أي معلومات في هذا الشأن، وأن التحقيقات بيد النيابة العامة وهي الجهة الوحيدة المنوط بها نشر أي بيانات بخصوص ذلك.

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