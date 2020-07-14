شكرا لقرائتكم خبر عن يوفنتوس ينافس برشلونة على ضم «ظهير أياكس» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قالت صحيفة «كوريري ديللو سبورت» الإيطالية، إن فريق يوفنتوس الإيطالي تحرك نحو هدف برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية.
وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة «السيدة العجوز» بدأت التحرك للحصول على خدمات الأمريكي سيرجينو ديست، ظهير أياكس، لضمه إلى صفوف الفريق.
وأوضحت الصحيفة أن بايرن ميونخ الألماني مهتم بضم ظهير أياكس أيضًا، لكن يوفنتوس بدأ خطواته للحصول على «ديست»،.
وذكرت «كوريري ديللو سبورت» أن إدارة برشلونة لم تتواصل مباشرة مع مارك أوفرمارس، المدير الرياضي لأياكس فقط، بل مع المقربين من اللاعب الأمريكي أيضًا.
وكان سيرجينو ديست محط أنظار برشلونة تمهيدًا للحصول على خدماته حال رحيل سيميدو، لكن أياكس طلب 20 مليون يورو من أجل السماح برحيل اللاعب.
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