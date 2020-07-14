شكرا لقرائتكم خبر عن احتفالا بعيد ميلاده.. بايرن ميونخ يستعرض أرقام نجمه جنابري هذا الموسم والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يحتفل سيرجي جنابري، نجم فريق بايرن ميونخ الألماني، اليوم الثلاثاء، بعيد ميلاده الخامس والعشرين.
واستعرض الموقع الرسمي للبافاري بهذه المناسبة أبرز أرقام جنابري هذا الموسم، والذي توج خلال الفريق بالثنائية المحلية.
وسجل جنابري هذا الموسم 12 هدفًا، وصنع 10 آخرين في 31 مباراة في البوندزليجا، كأفضل أرقام شخصية له في مسيرته حتى الآن.
وفي كأس ألمانيا، سجل جناح المنتخب الألماني هدفين، هما هدف البايرن الأول في شباك بوخوم في الدور الثاني، والهدف الثاني في المباراة النهائية ضد باير ليفركوزن، والتي انتهت بفوز الفريق البافاري بأربعة أهداف مقابل هدفين.
وأوروبيًا، ساهم سيرجي جنابري بشكل رئيسي في اكتساح بايرن ميونخ لمضيفه توتنهام بـ7 أهداف مقابل هدفين في أكتوبر من العام الماضي، حيث سجل أربعة أهداف وصنع هدفًا آخر، والجدير بالذكر أن تلك الأهداف الأربعة كانت الأولى له في دوري أبطال أوروبا.
وفي ذهاب دور الـ16 من البطولة نفسها، أضاف صاحب القميص 22 هدفين جديدين ليقود عملاق بافاريا للفوز على تشيلسي بثلاثية نظيفة في لندن.
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