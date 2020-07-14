شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير فرنسي يكشف حقيقة وجود خلاف بين الثنائي نيمار ومبابي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف تقرير صحفي فرنسي، اليوم الثلاثاء، عن حقيقة وجود خلاف بين الثنائي كيليان مبابي ونيمار دا سيلفا، نجما باريس سان جيرمان.
وبحسب إذاعة «مونت كارلو» الفرنسية، فلا يوجد خلاف بين مبابي ونيمار، فهما صديقان وعلاقتهما أكثر من رائعة، وجيمع لاعبي الفريق كانوا سعداء في مباراة لوهافر الودية.
واكتسح سان جيرمان نظيره لو هافر بنتيجة 9-0، في أول مباراة ودية للباريسيين منذ إلغاء الدوري في مايو الماضي، والتي شهدت تألق معظم نجوم الفريق.
وأضاف التقرير: «حتى نيمار، الذي ما زال يرغب في العودة إلى برشلونة، لم يكن سعيدًا كما هو في هذه اللحظة مع باريس سان جيرمان».
ويطمح النجمان في قيادة باريس سان جيرمان، نحو التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.
ويستعد باريس سان جيرمان لمواجهة أتالانتا في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بالإضافة لمواجهتي سانت إيتيان وليون في نهائيي كأس فرنسا وكأس الرابطة الفرنسية.
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