شكرا لقرائتكم الخطيب يطالب منابر الأهلي الإعلامية بعدم تناول أي معلومات عن تحقيقات النيابة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طالب محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، كل المنابر الإعلامية المملوكة للأهلي بشأن ما يتم تداوله بخصوص البلاغات التي تقدم بها للنيابة العامة عن نفسه أو بصفته رئيس مجلس إدارة الأهلي، وطلب عدم تناول أو إصدار أي معلومات في هذا الشأن، وأن التحقيقات بيد النيابة العامة وهي الجهة الوحيدة المنوط بها نشر أي بيانات بخصوص ذلك الأمر.

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وكان النادي الأهلي، قد تقدم بمذكرة اليوم، الثلاثاء، إلى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، يطلب فيها اتخاذ الإجراءات القانونية وإزالة لافتات «الزمالك نادي القرن الحقيقي» التي قام مسئولو الزمالك بتعليقها في محيط ناديهم وأعلى مبانيه، وعزز النادي الأهلي طلبه بالبيان الذي صدر عن وزارة التموين والتجارة الداخلية السبت الماضي، والذي تناولته كل وسائل الإعلام، وأكد البيان الحقيقة الراسخة والتي لا تقبل التزييف أو التغيير بأن علامة «نادي القرن» مملوكة حصرياً للنادي الأهلي، حيث قام بتسجيلها عام ٢٠٠٧ بعد استيفاء كل الإجراءات المنصوص عليها بقانون الملكية الفكرية رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٢، وأن هذه العلامة المسجلة تتمتع بالحماية القانونية حتى تاريخه.

وأشارت وزارة التموين في ذات البيان، إلى أن نادي الزمالك تقدم بطلب يوم ٥ــ٧ــ٢٠٢٠ لتسجيل شعار نادي الزمالك، نادي القرن الحقيقي لكرة القدم، وسيتم فحص هذا الطلب ومشروعيته، لكن الثابت وحسب نص بيان وزارة التموين أيضًا أنه عند تسجيل العلامات التجارية المتعلقة بالأندية الرياضية والمرتبطة بالحصول على درجات الشرف يتعين على مقدم الطلب تقديم ما يفيد حصوله عليها من الجهة المانحة قبل السير في إجراءات التسجيل، ويعلم الجميع محلياً وقارياً أن الجهة المانحة للقب نادي القرن هي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وقد منحت هذا اللقب للنادي الأهلي بقرار رسمي قبل عشرين عاماً وتسلم النادي الجائزة في احتفالية أقامها «كاف» بجوهانسبرج في ٢٢ــ٥ــ٢٠٠١، وهو ثابت في سجلات «كاف» والأهلي، وترتب على ذلك حق الأهلي الكامل في تسجيل علامة «نادي القرن» بإدارة العلامات التجارية وفي المنظمة العالمية للمكية الفكرية «WIPO»، لتصبح هذه العلامة بعد بتسجيلها رسميًا مملوكة حصرياً للنادي الأهلي دون غيره والاعتداء عليها يمثل جريمة يعاقب عليها القانون.