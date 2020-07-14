شكرا لقرائتكم علاء عبد الغني: المقاولون العرب ليس بحاجة لشراء لاعبين جدد لتعويض رحيل طاهر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد علاء عبد الغني المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالمقاولون العرب، أن النادي ليس بحاجة لشراء لاعبين جدد لتعويض رحيل طاهر محمد طاهر صانع ألعاب الفريق نهاية الموسم الجاري، بعد انضمامه إلى النادي الأهلي بشكل رسمي، مضيفاً أن قائمة المقاولون تضم الكثير من اللاعبين لم يحصلوا على فرصة حتى الآن للمشاركة وإثبات جدارتهم باللعب للفريق ، وواصل عبد الغني في تصريحات خاصة: لدينا أكثر من لاعب يجيد اللعب في مركز طاهر مثل محمد عصام، لويس ادوارد، يوسف الجوهري، وكريم مصطفى، لا نحتاج للاعبين جدد .

ويحتل المقاولون المركز الثانى فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 33 نقطة، خلف النادى الأهلى المتصدر برصيد 49 نقطة، ويقدم ذئاب الجبل واحداً من أفضل مواسمهم الكروية تحت قيادة عماد النحاس مدرب الفريق، طامحين فى المشاركة بالبطولات العربية والأفريقية واستعادة التاريخ الذهبى للمقاولون العرب.

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من ناحية أخرى، قرر الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب إعطاء قطاع الناشئين بالنادى الأولوية فى المرحلة المقبلة، بحثاً عن مواهب جديدة يمكن ضمها إلى الفريق الأول من أجل تدعيم الصفوف بدلاً من الاتجاه إلى الصفقات الخارجية فى ظل ارتفاع الأسعار والأزمات المالية التى ضربت جميع الأندية بسبب توقف النشاط الرياضى خلال الفترة الماضية إثر انتشار وباء كورونا المستجد فى مارس الماضى.

واستقر عماد النحاس، المدير الفنى للمقاولون، على تصعيد مجموعة من الناشئين للتدريب مع الفريق الأول من أجل الاستعانة ببعض المواهب فى المرحلة المقبلة، خاصة أن قطاع الناشئين بالنادى يمتلك العديد من المواهب، كان آخرها طاهر محمد طاهر المنضم مؤخراً إلى النادى الأهلي.

ويبحث الجهاز الفنى للمقاولون عن محمد صلاح جديد فى قطاع الناشئين للاستفادة الفنية من المواهب فى الوقت الحالى والاستفادة المادية فى المستقبل كما حدث مع فرارى الفراعنة.