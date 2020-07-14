شكرا لقرائتكم هل يتم بيع المقاصة لمستثمر جديد بسبب الضائقة المالية؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ترددت أنباء خلال الفترة المقبلة عن نية مسئولي النادي في بيع النادي لأحد المستثمرين في الفترة القادمة، في ظل الضائقة المالية التي يعاني ننها النادي، خاصة بعد انفصاله عن الشركة الأم "المقاصة للأوراق المالية، وتبعيته لشركة المقاصة سبورت، والمتخصصة في الاستثمارات الرياضية.

قال مصدر مسئول داخل نادي المقاصة أنه لا نية لبيع نادي المقاصة كونه نادي أهلي ومحل اقامته الفيوم ، ولكن القصة القصة تتلخص في ان شركة المقاصة سبورت المسئولة عن ادارة النادي تنوي بيع حصتها في النادي، مشيرا الى أن الشركة تملك الحصة الأكبر في النادي بنسبة 71% من اسهم النادي جميعها.

نفى المصدر وجود نية لدى إدارة النادي في بيع اللاعبين بنهاية الموسم الحالي، من أجل توفير سيولة مالية وتخطي الضائقة المالية التي تعاني منها الشركة والتي لا تجد موارد للصرف على النادي، باعبار أنها كانت تعتمد على حقوق الرعاية والبث وبيع اللاعبين ودعم الشركة الأم في الاتفاق على النشاط الرياضي بالنادي.

على جانب آخر، ينتظم فريق الكرة بنادي مصر المقاصة في معسكر مغلق بمدينة الإسماعيلية بداية من يوم السبت المقبل وحتى يوم 29 يوليو الجاري، وذلك في إطار استعدادات الفريق لاستكمال منافسات الدوري.

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ومن المقرر أن يخوض فريق المقاصة 3 مباريات ودية بمعسكر الاسماعيلية مع الاسماعيلي وانبي واحد اندية الممتاز ايضا.

ويبدأ فريق المقاصة سلسلة من المباريات الودية استعدادا لاستئناف الدوري ، حيث مباراة ودية مساء يوم الأربعاء المقبل أمام فريق طلائع الجيش بملعب استاد جهاز الرياضة العسكري.

كما سيخوض الفريق مباراة ودية أخرى مساء الخميس المقبل أمام فريق بيراميدز بملعب استاد الدفاع الجوي، وذلك ضمن خطة الإعداد التي وضعها الجهاز الفني بقيادة إيهاب جلال المدير الفني للوصول بالفريق لأعلى درجات الجاهزية قبل استئناف الدوري.

ومن المنتظر أن يخضع لاعبو المقاصة والجهازين الفني والإداري للفريق لمسحة طبية رابعة يوم الأربعاء المقبل، للتأكد من عدم وجود أي إصابات بفيروس كورونا في صفوف الفريق، علما أن نتائج المسحات الثلاثة السابقة التي خضع لها الفريق جاءت جميعها سلبية.