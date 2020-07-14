شكرا لقرائتكم هل يتم بيع المقاصة لمستثمر جديد بسبب الضائقة المالية؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل ترددت أنباء خلال الفترة المقبلة عن نية مسئولي النادي في بيع النادي لأحد المستثمرين في الفترة القادمة، في ظل الضائقة المالية التي يعاني ننها النادي، خاصة بعد انفصاله عن الشركة الأم "المقاصة للأوراق المالية، وتبعيته لشركة المقاصة سبورت، والمتخصصة في الاستثمارات الرياضية.
قال مصدر مسئول داخل نادي المقاصة أنه لا نية لبيع نادي المقاصة كونه نادي أهلي ومحل اقامته الفيوم ، ولكن القصة القصة تتلخص في ان شركة المقاصة سبورت المسئولة عن ادارة النادي تنوي بيع حصتها في النادي، مشيرا الى أن الشركة تملك الحصة الأكبر في النادي بنسبة 71% من اسهم النادي جميعها.
نفى المصدر وجود نية لدى إدارة النادي في بيع اللاعبين بنهاية الموسم الحالي، من أجل توفير سيولة مالية وتخطي الضائقة المالية التي تعاني منها الشركة والتي لا تجد موارد للصرف على النادي، باعبار أنها كانت تعتمد على حقوق الرعاية والبث وبيع اللاعبين ودعم الشركة الأم في الاتفاق على النشاط الرياضي بالنادي.
على جانب آخر، ينتظم فريق الكرة بنادي مصر المقاصة في معسكر مغلق بمدينة الإسماعيلية بداية من يوم السبت المقبل وحتى يوم 29 يوليو الجاري، وذلك في إطار استعدادات الفريق لاستكمال منافسات الدوري.
ومن المقرر أن يخوض فريق المقاصة 3 مباريات ودية بمعسكر الاسماعيلية مع الاسماعيلي وانبي واحد اندية الممتاز ايضا.
ويبدأ فريق المقاصة سلسلة من المباريات الودية استعدادا لاستئناف الدوري ، حيث مباراة ودية مساء يوم الأربعاء المقبل أمام فريق طلائع الجيش بملعب استاد جهاز الرياضة العسكري.
كما سيخوض الفريق مباراة ودية أخرى مساء الخميس المقبل أمام فريق بيراميدز بملعب استاد الدفاع الجوي، وذلك ضمن خطة الإعداد التي وضعها الجهاز الفني بقيادة إيهاب جلال المدير الفني للوصول بالفريق لأعلى درجات الجاهزية قبل استئناف الدوري.
ومن المنتظر أن يخضع لاعبو المقاصة والجهازين الفني والإداري للفريق لمسحة طبية رابعة يوم الأربعاء المقبل، للتأكد من عدم وجود أي إصابات بفيروس كورونا في صفوف الفريق، علما أن نتائج المسحات الثلاثة السابقة التي خضع لها الفريق جاءت جميعها سلبية.
كانت هذه تفاصيل خبر هل يتم بيع المقاصة لمستثمر جديد بسبب الضائقة المالية؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.