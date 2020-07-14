شكرا لقرائتكم الاهلي يخوض مراناً مكثفاً على ملعب التتش تحت قيادة فايلر وتوماس بينكيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل خاض فريق الاهلي مساء اليوم ،الثلاثاء،مراناً قوياً على ملعب التتش تحت قيادة السويسري رينيه فايلر وأدى اللاعبين فقرة بدنية تحت إشراف توماس بينكيل، مخطط الأحمال ، كما خاض الفريق فقرة بدنية مطولة، قبل تنفيذ الجوانب الفنية والخططية ، ويستعد الأهلي لاستكمال مباريات الدوري الممتاز والتحضير لمواجهة الوداد المغربي التي تقام في سبتمبر المقبل في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.
فيما خصص الجهاز الفني للفريق فقرة للتصويب على المرمى ، وقام رينيه فايلر بتقسيم اللاعبين إلى مجموعتين، المجموعة الأولى شاركت في فقرة تصويبات، والمجموعة الثانية خاضت تدريبات خططية ، ويخوض الأهلي تجربة ودية يوم ٢٣ يوليو الجاري أمام سموحة على ملعب التتش ضمن البرنامج التدريبي للإرتباطات المقبلة.
على صعيد متصل ، خاض الفريق تقسيمة بطول الملعب «تراي ماتش»، في المران وقام الجهاز الفني بتقسيم اللاعبين إلى فريقين بمشاركة حارسين، لتنفيذ بعض الجوانب الفنية والخططية، التي نفذها الفريق في التدريبات خلال المرحلة الماضية، وشارك حمدي فتحي في الـ«تراي ماتش»، بعد التأكد من جاهزيته ومشاركته في التدريبات الجماعية خلال الأيام الماضية.
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