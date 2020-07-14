شكرا لقرائتكم الاهلي يخوض مراناً مكثفاً على ملعب التتش تحت قيادة فايلر وتوماس بينكيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خاض فريق الاهلي مساء اليوم ،الثلاثاء،مراناً قوياً على ملعب التتش تحت قيادة السويسري رينيه فايلر وأدى اللاعبين فقرة بدنية تحت إشراف توماس بينكيل، مخطط الأحمال ، كما خاض الفريق فقرة بدنية مطولة، قبل تنفيذ الجوانب الفنية والخططية ، ويستعد الأهلي لاستكمال مباريات الدوري الممتاز والتحضير لمواجهة الوداد المغربي التي تقام في سبتمبر المقبل في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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فيما خصص الجهاز الفني للفريق فقرة للتصويب على المرمى ، وقام رينيه فايلر بتقسيم اللاعبين إلى مجموعتين، المجموعة الأولى شاركت في فقرة تصويبات، والمجموعة الثانية خاضت تدريبات خططية ، ويخوض الأهلي تجربة ودية يوم ٢٣ يوليو الجاري أمام سموحة على ملعب التتش ضمن البرنامج التدريبي للإرتباطات المقبلة.

على صعيد متصل ، خاض الفريق تقسيمة بطول الملعب «تراي ماتش»، في المران وقام الجهاز الفني بتقسيم اللاعبين إلى فريقين بمشاركة حارسين، لتنفيذ بعض الجوانب الفنية والخططية، التي نفذها الفريق في التدريبات خلال المرحلة الماضية، وشارك حمدي فتحي في الـ«تراي ماتش»، بعد التأكد من جاهزيته ومشاركته في التدريبات الجماعية خلال الأيام الماضية.