شكرا لقرائتكم مصير محمد عبد العاطى معلق في حسم الزمالك لصفقة دونجا .. اعرف التفاصيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أصبح محمد عبد العاطى لاعب وسط الفريق الكروى الأول بنادى وادى دجلة، على قائمة انتظار صفقات الزمالك فى الميركاتو الصيفى المقبل، حيث كشف مصدر مطلع بالفريق الدجلاوى أن مسئولى القلعة البيضاء ينتظرون معرفة موقف بيراميدز من الاستغناء عن خدمات نبيل عماد دونجا، الذى أبدى رغبته فى الانتقال لصفوف أبناء ميت عقبة بداية من الموسم المقبل ، وأضاف المصدر أن الزمالك وضع محمد عبد العاطى على قائمة الانتظار، بحيث إذا لم تنجح مفاوضات ضم نبل عماد دونجا من بيراميدز، سيكون عبد العاطى هو الخيار الثانى أمام الفريق الأبيض، ومن ثم بدأ المفاوضات مع مسئولى وادى دجلة لحسم الصفقة.

وكان بعض وكلاء اللاعبين عرضوا على مسئولو نادى الزمالك، محمد عبد العاطى لإمكانية التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، خاصة وإن اسم اللاعب ارتبط كثيرًا بالقلعة البيضاء، وفى كل مرة يتم التحدث فيها عن رغبة مسئولى الأبيض فى تدعيم صفوفهم خاصة مركز الوسط يُطرح اسم "عبد العاطى"، لذلك قام بعض وكلاء اللاعبين بعرض اللاعب من جديد على مسئولى النادى الأبيض لإعادة التفكير فى الاستعانة به فى المرحلة المقبلة.

ورغم حصول الزمالك على توقيع نبيل عماد دونجا لاعب وسط بيراميدز لمدة 4 سنوات مقبلة، إلا إن هناك تخوف من تعنت إدارة نادى بيراميدز، واشتراط الحصول على مبلغ مالى ضخم من أجل الموافقة على رحيل اللاعب انتقاله لصفوف ابناء ميت عقبة، لذلك حرص بعض الوكلاء على ادخال عبد العاطى فى الصورة من جديد لإمكانية الحاجة لخدماته وعودة فتح باب التفاوض مع إدارة دجلة.

محمد عبد العاطى من ناشئى وادى دجلة وتم تصعيده للفريق الأول موسم 2015، حيث شارك لأول مرة مع فريقه فى مباراته أمام المقاولون العرب، بالجولة الثلاثون من مسابقة الدورى الممتاز، والتى أقيمت يوم 12 مايو 2015، وانتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله، فيما شارك اللاعب خلالها فى 45 دقيقة.

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وتبلغ القيمة التسويقية لمحمود عبد العاطى صاحب الـ 24 عاما، 250 ألف يورو، حسب موقع ترانسفير ماركت، ويُعد من مواليد 5 سبتمبر 1995، ويُجيد اللعب فى مركز خط الوسط.

تألق عبد العاطى مع وادى دجلة هذا الموسم ليلفت الأنظار إليه من بين لاعبى خط الوسط هذا الموسم، حيث شارك مع فريقه هذا الموسم فى 18 مباراة بواقع 17 مباراة فى الدورى الممتاز ومباراة فى كأس مصر، بمعدل 1527 دقيقة، وحصل على إنذارين.

وإجمالا شارك عبد العاطى مع وادى دجلة فى 63 مباراة، بواقع 58 مباراة فى الدورى الممتاز، و5 مباريات فى كأس مصر، وصنع خلالهم 3 أهداف، وتلقى 10 إنذارات.

وشارك عبد العاطى فى 37 مباراة بمركز خط الوسط المدافع، وصنع خلالهم هدفين، و5 مباريات كجناح أيسر و4 مباريات فى مركز خط الوسط الأيسر ومباراة بمركز الهجوم صنع خلالها هدفًا