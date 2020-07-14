شكرا لقرائتكم محمد زيدان يوجه رسالة غامضة للصقر أحمد حسن .. تعرف على التفاصيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وجه محمد زيدان مهاجم منتخبنا الوطني وفريق بوروسيا دورتموند الألمانى السابق، رسالة غامضة للصقر أحمد حسن عميد لاعبى العالم وقائد الفراعنة السابق، حيث نشر زيدان صورة بجوار أحمد حسن عبر صفحته الرسمية على انستجرام، معلقًا عليها: "stay positive" وتعنى "إبقى إيجابيا"، دون أن يحدد محمد زيدان المقصود من رسالته التى وجهها للصقر فى هذا التوقيت، لاسيما وأن أحمد حسن يقدم حاليًا برنامج رياضى عبر إذاعة راديو مصر.



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وكان محمد زيدان، قال إن فيروس كورونا وقف أمام فترة معايشة له في العديد من الأندية الأوروبية قائلا "بعد عودة الأنشطة سأقوم بفترة معايشة مع بروسيا دورتموند وليفربول وسالزبورج وشالكة، وراض تماماً عن مشواري الكروي وأتمتع بحب جمهوري الأهلي والزمالك، وببقي مبسوط لما الجمهور يقول إن زيدان لو بعقلية صلاح لأصبح أفضل لاعب في العالم".

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وأوضح محمد زيدان، أن يورجن كلوب هو الأب الروحي له وأنه سبب رئيسي في نجاح محمد صلاح مع ليفربول قائلا "كل اللاعبين تحب يورجن كلوب حتى من لا يلعب منهم.. وتحدثت معه بعد إنضمام صلاح الي ليفربول وليس قبله و محمد صلاح مجتهد جداً ومركز في الملعب فقط وكلوب يحبه لهذا الأمر".

كشف محمد زيدان موقفه من عودة النشاط الرياضي والكروي خلال الأيام القليلة المقبلة أن قرارعودة الدوري المصري والنشاط الرياضي بشكل عام جيد للغاية ويفيد الكرة المصرية على المستويين المحلي والأفريقي.