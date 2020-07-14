شكرا لقرائتكم علي أبو جريشة متسائلا عن صفقات الإسماعيلي: عروض الاحتراف دمرت الدراويش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أبدى علي أبو جريشة نجم النادي الاسماعيلي السابق، غضبه من تراجع مستوى النادي الإسماعيلي في الفترة الأخيرة، ليستقر الحال بالدراويش في المركز العاشر بجدول مسابقة الدوري العام، وقال أبو جريشة في تصريحات إذاعية لإذاعة أون سبورت" الإسماعيلي ليس في مكانته الطبيعية، كيف يحتل الدراويش المركز العاشر هذا لم يحدث عبر تاريخنا، مؤكد أن هناك أشياء غير صحيحة، كل ما أسمعه أن باهر يتفاوض مع الأهلي وفخر الدين تلقى عرضاً وعروض عربية وخليجية لباقي اللاعبين، لم أسمع أن الإسماعيلي ضم لاعب واحد كل ذلك سيؤثر على الفريق وسيهبط إلى مراكز سيئة بالدوري".

وقال أبو جريشة: الإسماعيلي بلاعيبته اللاعبون هم من يصنعون المدرب وليس العكس، قطاع الناشئين تراجع كثيراً في النادي، عندما كنا في القطاع قدمنا ما لايقل عن 40 موهبة مؤثرة بداية من سعفان الصغير وصولاً لعمرو السولية واحمد حجازي، على الأقل الاسماعيلي يقدم 4 لاعبين للمنتخب الآن باهر فقط ولم يثبت أقدامه، أين لاعبو الاسماعيلي ، واسترسل أبو جريشة: لتصعيد ناشئ يجب أن يكون الفريق مستقر حتى يظهر إمكانياته ولكن الآن الوضع غير مستقر.

في سياق متصل، شهد المران الصباحى للاعبى الفريق الأول لكرة القدم بالإسماعيلى العديد من الجمل الفنية والتكتيكية، وذلك ضمن برنامج الفريق التحضيرى لاستئناف النشاط الكروى، وقبل انطلاق المران عقد ديديه جوميز المدير الفنى محاضرة مع اللاعبين، لشرح التدريبات الخططية فى مران الفريق.

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مران الإسماعيلى بدأ بالجرى الخفيف حول الملعب لعدة دقائق، قبل أن يقوم المدرب الفرنسي جوميز بتقسيم اللاعبين لعدة مجموعات تم خلالها إقامة تدريبات تسليم وتسلم مع التحرك بدون كرة فى المساحات الضيقة.

كما شمل المران على تدريبات حول كيفية بناء الهجمات من الخلف للأمام ثم تم تخصيص فقرة لتضم مهاجم أمام مدافع للوقوف على قدراتهم والعمل على تصحيح الأخطاء.

وحرص الجهاز الفنى للدراويش على تنظيم جمل فنية من شأنها سبل زيادة الفعالية للهجومية بجانب كيفية عمل التغطية الدفاعية السليمة، وخاض حراس المرمى للفريق تدريبات قوية، تحت إشراف سعفان الصغير مدرب الحراس واختتم المران بتقسيمة مصغرة فى منتصف الملعب.