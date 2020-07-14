ماذا قدم الخطيب للنيابة خلال إدلاءه بأقواله في بلاغه ضد مرتضى منصور؟

كشفت وسائل إعلامية تفاصيل ما جرى أثناء إدلاء رئيس النادي الأهلي، الكابتن محمود الخطيب، بأقواله في بلاغه المقدم ضد رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور.

ونقل موقع "يلا كورة" عن مصدر قانوني قوله إن الخطيب قدّم خلال إدلاءه بأقواله أسطوانة مدمجة تحوي البلاغات التي قدمت ضد مرتضى منصور خلال الفترة الأخيرة وآخرها البلاغ رقم 28406 موضوع التحقيق.

وقال الخطيب إنه فوجئ في الـ 11 من يوليو الجاري بتداول فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لرئيس الزمالك وبصحبته حشد من الجماهير حسبما يظهر في الفيديو، وسب والدته وعائلته وجاء على لسانه ألفاظ تتنافى مع كل المبادئ الأخلاقية والقيم الإنسانية وثوابت المجتمع المصري، متهماً إياه بالحض على الكراهية والتمييز وإثارة الفتن بين الجماهير، والتقليل من شأن رجال الشعب المصري.

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وأضاف أن "العبارات تضمنت إساءة لمصر ومسؤوليها وقياداتها ومؤسساتها وللـ100 مليون مصري، وهي عبارات من شأنها تكدير السلم العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة بقوله ما نصه (البلد دي مفهاش راجل)".

وبحسب الموقع، فإن الخطيب أشار إلى أن رئيس الزمالك يختبئ خلف الحصانة البرلمانية التي هي مقررة؛ لحماية الوظيفة النيابية، ولا تحول بأي حال دون مساءلته في هذه الواقعة لارتكابه جرائم خدش سمعة العائلات، وانتهاك الأعراض والحرمات، خاصة أن هذه الجرائم تهدم قيم وثوابت وتقاليد المجتمع المصري.

وطالب الخطيب باتخاذ الإجراءات القانونية ضد رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور والتحقيق معه في التهم المنسوبة له.