شكرا لقرائتكم خبر عن رامى عاشور يتحول لمطرب ويغنى لعمرو دياب من أجل ابنة أحد أصدقائه.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك رامي عاشور، نجم الاسكواش بطل العالم السابق، متابعيه وجمهوره، بمقطع فيديو جديد وهو يغنى أغنية الهضبة عمرو دياب "جنى"، عبر حسابه الشخصي بموقع الصور إنستجرام.

وظهر عاشور في الفيديو، الذي نشره منذ قليل، وهو على أحد الشواطئ أثناء قضائه لعطلته الصيفية، موجهاً الأغنية لابنة أحد أصدقائه التى تدعى "هانا".

واحتفل نجم الاسكواش وبطل العالم السابق، منذ أيام، بتخفيف الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد، ونشر عاشور فيديو عبر حسابه الشخصي على موقع فيس بوك وقال: "يا صباح اللاحظر علينا كلنا وماحدش يركز مع شعرى أنا شعرى أصلا ما عندوش حظر من زمان أوى هو محتفل على طول كدة".

وأعلن رامى عاشور، أسطورة الاسكواش المصري، اعتزاله اللعب بشكل نهائى في 22 أبريل 2019، مرجعًا السبب لإصابة الركبة التى تعرض لها قبل سنوات ولم يعد قادرًا بعد الآن على التعافى منها بالشكل الذى يسمح له العودة للتألق داخل القفص الزجاجى .

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ولد رامى عاشور فى 30 سبتمبر عام 1987، واحترف الإسكواش فى عام 2006، ووصل فنان الإسكواش كما تلقبه الجماهير إلى 55 مباراة نهائية حقق خلالها 40 لقبًا.

وحصل فنان الإسكواش على بطولة العالم للناشئين مرتين كما حصل على بطولة العالم لرجال الإسكواش ثلاث مرات أعوام 2008، 2012، 2014 .

وكان رامى عاشور أول مصرى يحصد لقب بطولة بريطانيا المفتوحة فى نسختها الجديدة، كما شارك البطل المصرى مع المنتخب الوطنى فى بطولة العالم وحصد معهم اللقب مرتين فى 2009، 2017.