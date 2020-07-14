شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة معاري الأهلي.. ثبات أسهم أكرم توفيق في العودة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتأرجح أسهم لاعبي الأهلي المعارين في العودة لصفوف الأهلي في الموسم المقبل بين الارتفاع والهبوط، حيث تلعب بعض المتغيرات في رفع أسهم لاعب أو تراجعها بشأن العودة للفريق الأحمر، لاسيما مع وجود عدد كبير من اللاعبين المعارين في صفوف الأهلي وصل إلى 15 لاعبًا.

وتضم قائمة المعارين بالأهلي كلاً من ناصر ماهر وصلاح محسن وكريم يحيى ومحمد عبد المنعم وفوزي الحناوي لسموحة وعمرو جمال وعمار حمدي وأحمد علاء لطلائع الجيش وباسم علي ومحمود الجزار وأحمد ياسر ريان وأكرم توفيق للجونة، ومحمد شريف لانبي ووليد أزارو للاتفاق السعودي، وحسين السيد للصفاقسي التونسي.

Advertisements

على جانب آخر، دخل مسئولو الأهلى فى مفاوضات رسمية مع نظرائهم بنادى الترسانة من أجل التعاقد مع شادى ماهر ظهير أيمن الشواكيش لتدعيم الجبهة اليمنى للفريق الأحمر عقب رحيل أحمد فتحى لبيراميدز نهاية الموسم الجارى ، ويبحث الأهلى التعاقد مع لاعب صغير السن يكون ذخيرة للفريق ، وتفضل لجنة التخطيط التعاقد مع ظهير أيسر الترسانة الذى ظهر بشكل جيد بدورى القسم الثانى بالرغم من نتائج فريقه المتردية واقترابه من الهبوط للقسم الثالث .

من ناحية أخرى تمسك الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر بعودة محمد شريف جناح الفريق المعار لإنبي بمجرد انتهاء اعارته للفريق البترولي بنهاية الموسم الجاري، وذلك على الرغم من التعاقد مع طاهر محمد طاهر نجم المقاولون العرب ووجود محاولات لانهاء صفقة رمضان صبحي مع هيدرسيفيلد الأنجليزي بشكل نهائي، وأوضح مسئولو الأهلي أن فايلر يرغب في توفر العديد من الأجنحة الفعالة خلال الفترة القادمة، خاصة وأن طريقة لعب فايلر تعتمد على صناعة الخطورة من أطراف الملعب، كما أن هناك قلة في عدد اللاعبين الذين يجيدون اللعب في مركز الجناح الأيمن بالتحديد، وهو المركز المفضل لمحمد شريف والذي لا يوجد فيه سوى حسين الشحات وأحمد الشيخ.