شكرا لقرائتكم خبر عن استعدادات مكثفة داخل وزارة الرياضة لنهائي دورى مراكز الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت اللجنة العليا لدوري مراكز الشباب وضع اللمسات الأخيرة علي تحضيرات إقامة مباراة نهائي دوري مراكز الشباب الموسم الحالي بنسخته السابعة والتي ستقام يوم 25 يوليو الجاري علي ملعب المركز الأولمبي بالمعادي، والذي سيجمع بين فريقي مركز شباب شبرا نبات من الغربية ومركز شباب كفر قشاش من البحيرة، وكان الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة قد وافق علي إقامة نهائي دوري مراكز الشباب، يوم 25 يوليو الجاري، علي ملعب المركز الأولمبي لتدريب الفرق والمنتخبات القومية، بعد قراره بعودة النشاط الرياضي ابتداءً من أول الشهر الجاري واستكمال كل المنافسات الرياضية.

وتعقد اللجنة العليا لـ دوري مراكز الشباب اجتماعًا خلال الأيام المقبلة لمناقشة آخر الاستعدادات والترتيبات، حيث تدرس اللجنة إقامة احتفالية مصغرة علي هامش المباراة النهائية يتم خلالها تسليم الجوائز للفرق الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولي هذا الموسم، بعدما نجح مركز شباب المحسمة المحطة بالإسماعيلية في حصد المركز الثالث قبل توقف النشاط بسبب فيروس كورونا علي حساب مركز شباب الحسينات بالأقصر.

وأكد مصطفى منصور وكيل الوزارة ورئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب أنه تم رفع قيمة الجوائز المالية للمراكز الأولى في الدوري من جانب اللجنة المنظمة لدوري مراكز الشباب، حيث تنص لوائح البطولة علي حصول صاحب المركز الأول علي ١٥٠ ألف جنيه والمركز الثانى على ١٠٠ ألف جنيه والمركز الثالث ٧٠ ألف جنيه والمركز الرابع ٣٠ ألف جنيه بإجمالي مكافآت وصلت إلى ٣٥٠ ألف جنيه.