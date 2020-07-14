شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. ساسى يستمتع بالسباحة.. و"زيزو" تحت أشعة الشمس فى معسكر الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قضى لاعبو الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك أوقات فراغهم على حمام السباحة، خلال تواجدهم فى معسكر الإعداد المغلق المقام حاليًا ببرج العرب فى الإسكندرية، حيث استغل اللاعبون فترة عدم خوض التدريبات للاستمتاع بمياه "حمام السباحة" المتواجد فى الفندق، قبل العودة مجددًا للمران الجماعى استعدادًا لعودة استئناف مسابقة الدورى الممتاز، ونشر أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك مقطع فيديو قصير عبر استورى صفحته الرسمية على إنستجرام، خلال جلوسه تحت أشعة الشمس أمام حمام السباحة، كما ظهر الدولى التونسى فرجانى ساسى خلال استمتاعه بالسباحة.

وينتظم لاعبو نادى الزمالك المقام حاليًا فى معسكر برج العرب استعدادًا للدورى العام، حيث انضم محمد عواد حارس مرمى القلعة البيضاء، والذى كان قد تعرض فى وقت سابق للإصابة بفيروس كورونا المستجد، قبل أن تتحول نتائجه إلى سلبية ويستكمل شفاءه، كما عاد فرجانى ساسى إلى الفريق بعدما كان قد سافر فى بداية أزمة كورونا إلى تونس، ومن المقرر أن يعود أشرف بن شرقى فى وقت قريب للانتظام فى تدريبات الزمالك، حيث يخوض الفريق مرانه على فترتين.

واستقر الجهاز الفنى للزمالك بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، على الاكتفاء بوديتين فقط خلال معسكر الفريق الحالى، حيث أنهى جهاز الفريق الأبيض الاتفاق على ودية مع سموحة، يوم الأحد المقبل، وجارٍ الاتفاق على ودية أخرى يوم 23 من شهر يوليو الجارى ستكون بمثابة ختام للمعسكر.

وحرصت إدارة الزمالك والجهاز الطبى على تحصين اللاعبين بمجموعة من الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا على رأسها إقامة كل لاعب فى غرفة بمفرده فى معسكر برج العرب بالإضافة إلى توفير كل طلبات الجهاز الفنى من مطهرات فى أرض الملعب أو أى أمور خاصة بالحفاظ على اللاعبين سواء من توفير أجهزة اللياقة البدنية فى أماكن مفتوحة فى الملعب لتنفيذ كل التعليمات الاحترازية مع إجراء مسحة جديدة أمس خاصة بفيروس كورونا، من أجل الاطمئنان على حالة اللاعبين خلال المعسكر على أن يخضع اللاعبون لتحاليل جديدة قبل وبعد المباريات الودية المقبلة للفريق.